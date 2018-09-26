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اتصالات وتكنولوجيا
نيلسن: السوق المصرية لازالت تتأقلم مع دخول التجارة الالكترونية بالاقتصاد
الأربعاء 26 سبتمبر 2018 05:32 م
نيلسن
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نيلسن
محمود جمال وسمية كمال
قال تامر العربي، مدير شركة نيلسن في أفريقيا والشرق الأوسط، إن التحول الرقمي سيشهد نموًا 4 مرات على مدار الـ 5 سنوات المقبلة، ويمثل مستخدمو مواقع التجارة الإلكترونية -البالغين 25-30 سنة- 19% في مجال السلع الإستهلاكية الغذائية.
وشدد العربي، على ضرورة استهداف وسائل مختلفة في الإعلام بدلًا من الاعتماد كليًا على الوسائل الرقمية في محاولات تطوير التجارة الإلكترونية، للوصول إلى عدد أكبر من المستخدمين.
وأكد أن السوق المصرية لازالت تتأقلم مع دخول التجارة الإلكترونية في الإقتصاد، وتعمل شركات التجارة الإلكترونية على زيادة الثقة بين البائع والمشتري وجذبه لشراء المنتجات عبر مواقع التجارة الإلكترونية على شبكات الإنترنت، من خلال التسويق الصحيح للمنتجات على مواقع مثل سوق.كوم وجوميا.
نيلسن
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