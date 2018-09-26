التمويل الدولية تستثمر 1.2 مليار جنيه في البنية التجارية للاتصالات‎

مؤسسة التمويل الدولية

محمود جمال، سمية كمال



قال وليد اللبادي، مدير مؤسسة التمويل الدولية في مصر، الأربعاء، إن الأخيره تستثمر 1.2 مليار جنيه في تحديث شبكة البنية التجارية للاتصالات ودعم التحول الرقمي للدولة.



جاء ذلك خلال الجلسة الثانية اليوم من القمة الأولي للتجارة الإلكترونية التي تنظمها شركه روبستا وترعاها صحيفة "المال" إعلاميا.



وأوضح اللبادي أن التمويل الدولية تدعم عدد من الشركات في مجال حلول الدفع الإلكتروني ومنها فوري



وأكد أن مجال العناية الصحية من أكثر المجالات التي يعظم فيها فرصة استخدام التحول الرقمي للتطور والتحسين من آداء الخدمات.



ونصح اللبادي بضرورة تحسين سرعة الإنترنت في مصر لخدمة مجال التجارة الإلكترونية في مصر وتحسين البنية التحتية بالإعتماد على المويد من الوحدات الفيبرية Fibers



وقارن بين سرعة الإنترنت في مصر التي بلغت 5 ميجابايت في الثانية فقط في حين أنها وصلت إلى 100 ميجابايت في اقتصادات نامية مثل "رومانيا".



كما أكد على أهمية توعية المواطنين في مصر لتعظيم قيمة الإنترنت واستخدام أدواته المختلفة بأفضل طريقة ممكنة.



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