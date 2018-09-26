سيناريوهات كروت الدفع التي سيلتزم بها المواطنين في سداد رسوم الخدمات

بطاقة دفع إلكتروني

مها أبوودن



قدم المهندس ابراهيم سرحان ، رئيس شركة اى فاينانس شركة تشغيل المنشات المالية الحكومية، شرحا وافيا لسيناريوهات الكروت الذكية التى سيتم استخدامها فى الدفع الالكترونى بدءا من مطلع يناير المقبل، عقب صدور قرار وزير المالية الدكتور محمد معيط بخصوص الدفع الإلكترونى بداية من هذا التاريخ .



قال سرحان خلال مؤتمر صحفى اليوم بمقر الشركة بالقرية الذكية: "تعمل الحكومة ومجلس المدفوعات حاليا على إصدار نوعين من الكروت الذكية أحدها سيصدر لكل من يملك حسابا بنكيا وستصدره الشبكة المصرفية الوطنية " ميزة " تحت نفس المسمى وسيتمكن المواطن صاحب الحساب البنكى من استخدامه فى دفع رسوم الخدمات الحكومية بدءا من مطلع يناير المقبل" .



يحمل الكارت الموحد " ميزة " أكثر من تطبيق وتطلقه الشبكة الوطنية " ميزة "، وفقا لـ"سرحان"، وهو الكارت الموحد الأول من نوعه فى مصر والذى يحمل أكثر من تطبيق فى نفس الوقت كما أنه سيمكن المواطن من الحصول على مزايا وحوافز ستطلقها الحكومة لتشجيع منظومة الدفع الالكترونى .



ووفقا لسرحان ستصدر شركة بنوك مصر كروتا مدفوعة مسبقا لمن لا يملك حسابا مصرفيا pre paid card سيتسلمه المواطن من أى فرع بنك ويمكنه شحنه باى قيمة يرغب فيها عبر قنوات الشحن المعروفة اما عن طريق فرع البنك أو عن طريق أحد أذرع الدفع والتحصيل المنتشرة عبر الجمهورية مثل بى ومصارى وسداد وأمان .



وقال سرحان: تبحث الشركة الآن مع شركة بنوك مصر تحويل كروت المعاشات من كروت ممغنطة إلى كروت ذكية بهدف استخدامها أيضا فى الدفع الإلكترونى .



وأشار سرحان إلى أن شركته قامت باختبار الكارت الموحد بالتعاون مع شركة بنوك مصر وبيت الزكاه حيث تمكن مستحقو مدفوعات بيت الزكاه من صرف مستحقاتهم عبر الكارت الموحد بالتعاون مع بنك ABC .



قال سرحان : تسعى الحكومة بكل قوة الى تذليل كافة العقبات امام الدفع الالكرتونى قبل حلول موعد وقف الدفع النقدى مطلع يناير ،ويبذل وزير المالية الدكتور محمد معيط جهدا مضاعفا فى وضع الأليات التنفيذية لتنفيذ القرار .



وأضاف سرحان : لاتمنع تلك الاستعدادات الجادة من جانب الحكومة حدوث عقبات فنية خلال أول عام من بدء التطبيق سيتم التعامل معها والسيطرة عليها فور حدوثها لإتمام نقص المنظومة .







