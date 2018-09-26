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المركزي: الاستراتيجية القومية للتكنولوجيا المالية تستغرق 3 سنوات
الأربعاء 26 سبتمبر 2018 05:32 م
طارق عامر - الإصلاح
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طارق عامر - الإصلاح
كتب- سيد بدر:
قال المهندس أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع نظم الدفع، إن الاستراتيجية القومية للتكنولوجيا المالية سيتم إطلاقها في ديسمبر المقبل.
وردًا على سؤال "المال" حول مدة تنفيذ الاستراتيجية قال: ومن المقرر أن يتم تحقيق الاستراتيجية خلال 3 سنوات بعد إطلاقها نهاية العام الجاري، خاصة أن التكنولوجيا تتطور باستمرار لذلك فلا يعقل أن تكون مدة الاستراتيجية أكثر من ذلك.
وصرح محافظ البنك المركزي، طارق عامر، في وقت سابق بأن المركزي يسعى لتحويل مصر لمركز هام إقليميًا وعالميًا على مستوى التكنولوجيا المالية.
وأوضح وكيل المحافظ، أنه تم طرح مناقصة خلال الشهور الماضية لاختيار استشاري عالمي لإعداد الاستراتيجية، وكذلك النظام الأساسي لصندوق تمويل الابتكارات بقيمة مليار جنيه، ومن المقرر إعلان الاستراتيجيتين ديسمبر المقبل.
الاستراتيجية القومية للتكنولوجيا المالية
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