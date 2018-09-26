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سيــارات

FCA تطرح فيات تيبو هاتش باك وجيب كومباس بأوتوماك فورميلا

FCA تطرح فيات تيبو هاتش باك وجيب كومباس بأوتوماك فورميلا
FCA تطرح فيات تيبو هاتش باك وجيب كومباس بأوتوماك فورميلا
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FCA تطرح فيات تيبو هاتش باك وجيب كومباس بأوتوماك فورميلا

شريف عيسى
تصوير: أحمد رشدي

كشف عبد الرحمن سطان، المدير التنفيذى لمجموعة فيات كرايسلر ايجيبت FCA، المالكة لفيات وفيات بروفيشنال وجيب وألفا روميو، النقاب عن فيات تيبو هاتش باك، وجيب كومباس للمرة الأولى بالسوق المحلى.

وأشار فى كلمته خلال المؤتمر الصحفى بمناسبة انطلاق فاعليات معرض أوتوماك - فورميلا، إلى أن طرح عائلة فيات 500، وفيات تيبو ساهم فى نمو مبيعات المجموعة بنسبة تصل إلى 300%.

وأضاف أن تقديم العديد من موديلات جيب ساهم فى جذب شرائح جديدة من المستهلكين من محبى السيارات الرياضية المتعددة الأغراض SUVs.

وتابع : كما أن طرح جوليا وجوليتا من العلامة الإيطالية الفاخرة ألفا روميو ساهم فى تعزيز مكانة FCA فى السوق المحلى، خاصة مع اطلاق طراز ألفا روميو ستلفيو والذى يعد أسعر سيارة SUV فى العالم.

وكشف سطان عن اختيار شركة دينامكس، وكيلا حصريا جديدا لفيات وفيات بروفيشنال فى مصر، بعد إعلان شركة النيل الهندسية عن رغبتها فى التخارج من سوق السيارات.

وأشار إلى أن اختيار دينامكس يأتى نتيجة تاريخيها وخبرتها الطويلة على مدار الفترة السابقة، خاصة وأنها   كانت الموزع العام للنيل الهندسية.

وأوضح أن طرح كومباس يأتى ضمن خطة FCA للتوسع فى السوق المحلى، وان الهدف من تقديمها هو معرفة ردود أفعال السوق حيالها.

كشفت مجموعة فيات كرايسلر أوتومبيل ايجيبت FCA، المالكة لفيات وألفا روميو وجيب، عن جيب كومباس للمرة الأولى بالسوق الصرى خلال معرض القاهرة الدولى للسيارات "أوتوماك - فورميلا".

وجاءت جيب كومباس بمحرك سعة ١٣٦٨ سى سى، بقوة ١٧٠ حصان، وعزم ٢٥٠ تيوتن.متر.

وفى سياق متصل، قال فيدريكو جو ريتى، مدير افريقيا واروبا لعمليت التوزيع والاستيراد فيات كرايسلز اوتومبيلز AFCA  فى منطقة مينا، المالكة لفيات وجيب وألفا روميو، أن مصر تعد من الأسواق الاستراتيجة للمجموعة خاصة بعد النجاحات التى حققتها خلال العام الماضى.

وأكد فى كلمته خلال المؤتمر مصر تمكنت خلال العام الماضى من مضاعفة انتاجها ومبيعاتها من العلامات التجارية الثلاثة، مما يعزز مكانة مصر لدى المجموعة العالمية.
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