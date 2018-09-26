البورصة المصرية

أسماء السيد



هيمنت 4 أسهم فقط على 32% من تداولات البورصة المصرية بجلسة، اليوم الأربعاء، بقيمة 245 جنيه مقارنة بالقيمة الإجمالية البالغه 775.7 مليون جنيه.



وجاءت الأسهم كالتالي أولاً سهم "القلعة للاستشارات المالية" التى تصدر القيمة الأكبر بـ114 مليون جنيه، تلاه سهم "جلوبال تيلكوم القابضة" الذي سجل قيمة تداول بلغت 47 مليون جنيه، تلاه سهمي "التجاري الدولي" و"بالم هيلز" بقيمة مماثلة سجلت 42 مليون جينه لكل منهما.



واختتمت البورصة المصرية تعاملاتها على صعود جماعي بدعم من مشتريات مؤسساتية محلية وعربية، ليسجل مؤشرها الرئيسي 1.7% عند 14612 نقطة.



وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.76% عند 695 نقطة، كما صعد مؤشر "egx100" الأوسع نطاقًا بـ1% ليصل 1781 نقطة، ونظيره متساوي الأوزان "egx50" بـ1.5% عند 2280 نقطة.



وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة 183 سهم، ارتفع أداء 114 سهم، وتراجع 28 آخرون بينما لم يتغير أداء الباقية، وسجل رأس المال السوقي 801.3 مليار جنيه مقارنة بإغلاقه أول أمس الثلاثاء عند 791.9 مليار جنيه.