‎مول مصر يقدم فحوصات مجانية احتفالا بيوم القلب العالمي

ياسمين فواز

أعلن مول مصر تقديمه هذا الأسبوع كل الفحوصات الطبية اللازمة الخاصة بصحة القلب للنساء، ويستمر حتى يوم القلب العالمي، بالتعاون مع «جمعية القلب الأمريكية» الجمعية التطوعية العالمية الريادية المكرّسة للارتقاء بصحة الإنسان وحمايته من الأمراض القلبية الوعائية والسكتة الدماغية ومستشفى دار الفؤاد، سيتمكن زوار المول من إجراء كل الفحوص الطبية اللازمة الخاصة بصحة القلب، وتشمل الفحوص المجانية لقياس كل من ضغط الدم ومستويات السكر بالدم ومؤشر كتلة الجسم لتحديد مدى خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية من جهة، وللتوصية بالمتابعة الطبية وإجراء مزيد من الفحوص المتخصصة عند الحاجة.