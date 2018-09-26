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المركزي: البطاقة الوطنية «لا تلامسية» منتصف العام المقبل
الأربعاء 26 سبتمبر 2018 05:50 م
حوار أيمن حسين
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سيد بدر
كشف المهندس أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع نظم الدفع، عن عزم المركزي استمرار التطوير في بطاقة الدفع الوطنية حتى بعد طرحها لتواكب التطورات الجديدة على مستوى البطاقات العالمية.
وأشار في مائدة مستديرة ضمت عددًا من الصحفيين، اليوم الأربعاء، إلى أنه عقب طرح البطاقة نهاية العام الجاري، سيتم العمل عليها لتصبح "لا تلامسية" منتصف العام المقبل، أي تتيح السحب والتعامل بدون إدخالها في ماكينات الصراف الآلي أو نقاط البيع لكنها تقبل الخدمة بمجرد تمريرها من الخارج.
وأوضح أن هذا الأمر سيخدم في الأساس المدفوعات الصغيرة مثل المواصلات ومترو الأنفاق، فعلى سبيل المثال يقوم المواطن بتمرير البطاقة أمام ماكينة دخول المترو فيتم خصم المبلغ ويستخدم الخدمة العامة بدون الحاجة للدفع.
وأعلن البنك المركزي المصري بشكل رسمي الاسم التجاري لبطاقة الدفع الوطنية التي ستنطلق نهاية العام الجاري، وتصبح متاحة للمواطنين وهي "ميزة".
وأشار إلى أن أن البنك المركزي نجح في تطوير النظام الخاص بها خلال وقت قياسي مقابل فترة تصل إلى 3 سنوات للأنظمة المشابهة في الخارج، وحاليًا هناك تجارب على الكارت على عمليات السحب ببنك التعمير والإسكان وبمجرد إطلاقه سيكون كأي بطاقة خصم يتيح السحب والدفع والعمليات الأخرى.
وأضاف: 90% من عمليات الدفع الإلكتروني تتم داخل مصر لذلك فإن الكارت في البداية يركز على السوق المحلية، وندرس في الفترة الحالية الاستفادة منه في صرف الدعم النقدي والعيني.
وأكد أن إتاحة منظومة الدفعم على البطاقة الججديدة سيتيح لنا منظومة وطنية بتكلفة غير مرتفعة تساعدنا في تحقيق الشمول المالي، خاصة وأن بعض فئات التجار لا تستخدم الدفع الإلكتروني حاليًا بسبب ارتفاع تكلفة المنظومة، وحينما نطلق منظومة وطنية بأسعار مقبولة لا تؤثر على هامش الربح سيضمن لنا ضمن مزيد من التجار، وتزيد قاعدة المتعاملين في نظام الدفع الإلكتروني وتقلل من التعامل الكاش.
الدفع الإلكتروني
ميزة
بطاقة الدفع الوطنية
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