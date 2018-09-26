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صور | لجذب 300 ألف سائح سنويًا.. غواص يبنى متحفًا فنيًا تحت البحر بدهب
الأربعاء 26 سبتمبر 2018 04:42 م
متحف فني في دهب
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متحف فني في دهب
خالد بدر الدين
أنشأ الغواص المصري عبد الرحمن مكاوي، متحفًا فنيًا، تحت مياه البحر الأحمر في منطقة دهب بجنوب سيناء، وصنع كل مكوناته من النفايات والمخلفات التي تمت إعادة تدويرها، وتضم تماثيل إسمنتية لشخصيات فرعونية وحيوانات برية وبحرية، ليصبح مزارًا للسائحين، وجذب 300 ألف سائح سنوياً من هواة الغطس في البحر الأحمر.
وأوضح عبد الرحمن مكاوي، مؤسس المشروع لشبكة "العربية.نت" أنه خلال فترة زمنية تتراوح بين 30 إلى 70 عامًا، وسيكون هناك انخفاضاً ملحوظاً في عدد الشعاب المرجانية في شتى بحار العالم، وقرر ومعه عدد من الغواصين المتطوعين إقامة المتحف للمحافظة على الحياة البحرية، وجذب عدد أكبر من السائحين ومقصدًا للأسماك النادرة، بهدف حماية البيئة البحرية ولإضفاء جانب جمالي على المكان وحماية الشعاب المرجانية..
وكشف مكاوي أن المتحف الذي أقيم في العام 2012 يعرض قطعاً فنية "صديقة للبيئة"، وتماثيل لأشخاص يمثلون الحضارة الفرعونية، مثل تمثال الإله "حورس" الذي يرمز للحماية، وتمثال للإله "بس" الذي يرمز للسعادة والاحتفال، وتكوين دوائر إسمنتية ومعدنية لتكون مأوى آمن للأسماك الكبيرة ولتسهيل السباحة للأسماك الصغيرة وحماية الشعاب المرجانية.
وأضاف أن التمثال الأكثر شهرة بين كل التماثيل الموجودة في المتحف هو تمثال "الفيل"، وهو عبارة عن تمثال معدني لفيل بحجمه الحقيقي، بناه أحد المتطوعين واستخدم في صناعته المعادن وأنابيب الغاز القديمة بعد تطهيرها بالكامل من أي مواد كيمياوية ضارة.
دهب
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