شنايدر إليكتريك تعرض منتجات شحن السيارات الكهربائية في أوتوماك فورميلا

شنايدر اليكتريك مصر

عمر سالم



تشارك شركة شنايدر إليكتريك، الرائدة عالميا في إدارة الطاقة والتحكم الآلي، في فاعليات معرض القاهرة الدولي للسيارات "أوتوماك فورميلا" خلال الفترة من 26 وحتى 30 سبتمبر 2018، وذلك من خلال عرض مجموعة متنوعة من حلولها لشحن السيارات الكهربائية في مصر.



وتقدم شنايدر إليكتريك مجموعة شواحن للسيارات الكهربائية EVlink، بالإضافة إلى الشواحن السريعة التي تسمح لمستخدمي السيارات الكهربائية بشحن 80 بالمائة من البطارية في أقل من 30 دقيقة.



وتنفذ شركة شنايدر إليكتريك حاليا مشروع البنية التحتية لشحن السيارات في مصر، بالتعاون مع شركة "ريفولتا" لتسويق تكنولوجيا السيارات الكهربائية، لبناء 65 موقع شحن في سبع محافظات بحلول نهاية عام 2018. ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز البنية التحتية لمواقع شحن السيارات الكهربائية في جميع أنحاء الجمهورية من أجل تشجيع استخدام السيارات الكهربائية والترويج لهذا النوع من المركبات.



ومن المخطط أن تشمل خطة التوسع في البنية التحتية لمحطات الشحن محطات الوقود ومراكز التسوق والمطاعم والنوادي الرياضية ودور السينما والجامعات.

وتم افتتاح أول موقع لشحن السيارات الكهربائية على طريق القاهرة - السويس رسميا في فبراير الماضي لتكون المحطة الأولي من نوعها في مصر.



وتسعى إلى تقديم حلولا جديدة ومبتكرة لخدمة كافة العملاء في ظل تزايد الطلب على كفاءة استخدام الطاقة في مختلف القطاعات، ويعد قطاع السيارات الكهربائية من القطاعات الواعدة على المستوى العالمي، ولذا نساهم حاليا في تدشين البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية في عدد من المحافظات المصرية بالتعاون مع شركة ريفولتا، كخطوة أولى لدعم التحول نحو اقتناء السيارات الكهربائية وتقليل استهلاك الوقود".



يأتي ذلك في إطار الاتجاه العالمي لزيادة الاعتماد على السيارات الكهربائية في السنوات الأخيرة، حيث تسعى الحكومات وشركات السيارات في جميع أنحاء العالم لزيادة أعداد السيارات الكهربائية للحد من تغير المناخ من خلال تقليل عدد السيارات التي تعمل بالوقود للحد من انبعاثات الكربون.



وقال المهندس سيف الدمرداش، مدير إدارة المنتجات السكنية فى شركة شنايدر إليكتريك مصر وشمال شرق افريقيا، "نوفر حلول شحن السيارات الكهربائية EVlink في السوق المصري، لنواكب الأسواق العالمية في هذا المجال، وفى الوقت نفسه سنساهم في توفير كوادر فنية مدربة للتعامل مع تكنولوجيا شحن السيارات في مصر".



ووفقا لتقرير صادر عن وكالة الطاقة الدولية (IEA)، فقد ارتفع عدد السيارات الكهربائية في جميع أنحاء العالم إلى مستوى قياسي بلغ 3.1 مليون في عام 2017، بزيادة قدرها 57% مقارنة بعام 2016، بينما تتوقع تقارير أخرى أن يصل عدد السيارات الكهربائية إلى 530 مليون سيارة بحلول عام 2040.



وستقوم شركة "ريفولتا"، وهي أول شركة تقوم بتسويق السيارات الكهربائية في مصر، خلال المعرض بعرض ثلاثة سيارات "تسلا" التي تعمل بالبطاريات ويتم شحنها باستخدام شواحن شركة شنايدر إليكتريك.