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اقتصاد وأسواق
المالية: لا زيادات جديدة على ضريبة السجائر
الأربعاء 26 سبتمبر 2018 04:35 م
التدخين وكميات من السجائر
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التدخين وكميات من السجائر
مها أبوودن
قالت وزارة المالية اليوم الأربعاء، إنه لا توجد أية زيادات جديدة على ضريبة السجائر سواء المحلية أو الاجنبية، مشيرا إلى أن الأسعار السارية كما هى.
جاء البيان ردا على ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعى بشأن زيادة جديدة للضريبة على السجائر
وقالت إن "الأمر الذى لا يمت للحقيقة بأى صلة على الإطلاق".
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