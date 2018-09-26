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اقتصاد وأسواق
بي تك: البيع أون لاين يستحوذ على 15%.. ونتواجد في 23 محافظة
الأربعاء 26 سبتمبر 2018 04:34 م
بي تك
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محمود جمال وسمية كمال
قال أشرف صبري، رئيس مجلس إدارة شركة فوري للمدفوعات الإلكترونية، إن سوق التجارة الإلكترونية في مصر ينمو بشكل كبير وبنسب تتراوح بين 200 إلى 300 % شهريًا، نتيجة زيادة إدراك المستهلك بالشراء أون لاين.
وأضاف صبري أن المستقبل في الاستثمار لقطاع المدفوعات والتجارة الإلكترونية.
وأطلقت فوري مؤخرًا، منصة fawry Pay للتجارة الإلكترونية، والتي تساهم في عملية البيع والشراء لأصحاب العلامات التجارية الشهرية ومستخدمي المنصة.
وأضاف أن سوق الدفع الإلكتروني ينمو بشكل كبير، ويوجد توجه من الدولة لهذا القطاع، ووجود المجلس القومى للمدفوعات الإلكترونية سينظم العمل في هذا القطاع يشكل كبير.
من جانبه، قال محمود خطاب، الرئيس التنفيذي بشركة بي تك، إن قطاع البيع أون لاين يستحوذ على 15 % من حجم المبيعات، متوقعة زيادتها خلال الفترة المقبلة بسبب زيادة الإدراك بأهمية الشراء أون لاين.
وأضاف أن بي تك تتواجد في 23 محافظة، و73 فرعًا بهذه المحافظات.
وألمح إلى أن سوق التجارة الإلكترونية سيزيد نموًا الفترة المقبلة، خاصة وأن كافة الفئات تشتري أون لاين من خلال منصة بي تك الإلكترونية.
وأكدت هدى منصور، رئيس مكتب SAP مصر، إن الشركة تجري تجارب بيع أون لاين للوحدات السكانية بالاتفاق مع إحدى البنوك في مصر والإمارات، ويعد الأمر نموذجًا للتجارة الإلكترونية.
وأشارت إلى أن يستطيع عميل البنك من متابعة خطوات الشقة أون لاين من حيث أعمال التشطيب وغيرها.
بي تك للتجارة و التوزيع
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