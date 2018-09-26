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بورصة وشركات
هيرميس للتخصيم تتفاوض مع 4 جهات للحصول على تمويلات دولارية
الأربعاء 26 سبتمبر 2018 04:31 م
هيرميس
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هيرميس
منى عبدالباري:
تتفاوض المجموعة هيرميس للتخصيم مع 4 جهات للحصول على تمويلات دولارية لتمويل عملائها من المصدرين المخصص لهم 50% من محفظة تمويلاتها.
وقالت فاطمة لطفي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيرميس للتخصيم، في مؤتمر صحفي للشركة لاستعراض خططها، إن الشركة تتفاوض مع EBRD البنك الاوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وصندوق استثمار Response ability، وصندوق الإنماء السعودي، ومؤسسة Giz الألمانية للحصول على تمويلات بالعملة الأجنبية لتمويل عملاء الشركة من المصدرين.
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