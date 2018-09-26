الحاصلات الزراعية يبحث فتح أسواق جديدة في إثيوبيا وبروندي ورواندا

محمود محسن



قال مصطفى النجاري، أمين صندوق المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن المجلس يبحث في هذه الآونة كيفية تعزيز التعاون وتبادل المنتجات الزراعية في كل من إثيوبيا وبروندي ورواندا.



جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقد في جمعية رجال الأعمال الذي استضاف أشوك سيثي رئيس مجلس ترويج التجارة في الهند؛ وذلك لبحث تعزيز التعاون التجاري بين القاهرة ونيودلهي.



ويرى النجاري أن أفضل طريقة لاختراق أي سوق أو محاولة دخول صادرات بلد لآخر هي التعايش، موضحا أنه إذا أردنا دخول أي سوق فعليلنا الذهاب للإقامة قبل الدخول لكي نتعرف عن قرب عن احتياجات هذا السوق وما هي المنتجات المفضلة، بالإضافة إلى معرفة الدول التي من الممكن أن يكون بيننا وبينها منافسة، وكيفية أن يكون هناك أفضلية للمنتج المصري عن باقي المنتجات.



ولفت النجاري إلى نجاح التجربة الصينية واللبنانية في الأسواق الأفريقية، واستطرد قائلاً: ذهب الصينيون واللبنانيون وأقاموا في البلاد التي رغبوا في تصدير منتجاتهم، وبالمعايشة نجحوا في دخول الأسواق.



وأشار النجاري إلى نجاح التجربة القاهرية بين مصر وكينيا في السابق، حيث أصبح بين البلدين تبادل تجاري كبير، لافتا أيضا إلى نجاح التجربة المصرية في أوغندا من خلال كينيا، حيث أوغندا لا يوجد بها موانئ.



ولفت النجاري إلى توجه المجلس في الفترة الحالية إلى تعزيز التعون الاقتصادي بين مصر وبين دول حوض النيل.



وفي نفس السياق قال النجاري أن هناك رغبة مشتركة بين مصر وكوت ديفوار لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين ولا سيما في قطاع الزراعة.



وبسؤاله عن ما هي المنتجات التي يدرسها المجلس لتصديرها لكوت ديفوار، أوضح: مثل العنب والفراولة والرومان والخضروات وغيرهم.



ولفت إلى أن الدراسة تهدف أيضاً إلى دخول المنتجات الزراعية المصرية إلى غرب افريقيا، وأن لا تكون الصادرات قاصرة على دولة واحدة، فمن الممكن أن تكون كوت ديفوار بوابة لدخول الصادرات إلى غرب دول القارة.



الجدير بالذكر أن جمعية رجال الأعمال استضافت وفد حكومي من وزارة الزراعة في كوت ديفوار برئاسة كوندي توري المستشار الفني لوزير الزراعة والتنمية الحيوانية.