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130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

هيرميس للتخصيم: 400 مليون جنيه المحفظة التمويلية لآخر العام

المجموعة المالية هيرميس
المجموعة المالية هيرميس
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المجموعة المالية هيرميس

منى عبدالباري:

كشفت المجموعة المالية هيرميس للتخصيم عن حجم محفظتها التمويلية المتاحة لآخر العام الحالي والبالغة نحو 400 مليون جنيه عبارة عن خطوط ائتمانية من 3 بنوك تجارية خاصة وحكومية.

وقالت فاطمة لطفي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيرميس للتخصيم، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن التمويلات سيتم توزيعها بواقع 50% لعملاء التصدير، و50% للعملاء المحليين.


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