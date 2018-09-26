بالم هيلز توظف حصيلة زيادة رأس المال فى 4 مشروعات

شريف عمر







تخطط شركة بالم هيلز للتعمير لتوظيف حصيلة زيادة رأسمالها النقدية البالغة 1.539 مليار جنيه، لتمويل توسعاتها فى 4 مشروعات رئيسية لديها.





كان مجلس إدارة بالم هيلز قد وافق على زيادة رأس المال المرخص به من 6 إلى 10 مليارات جنيه، وزيادة رأس المال المصدر من 4.6 مليار جنيه إلى 6.15 مليار جنيه، بزيادة 1.53 مليار جنيه، عبر طرح اكتتاب عام بالبورصة مع تداول حق الاكتتاب.





ووفقًا لبيان بالم هيلز للبورصة فإن الشركة تسعى لتخصيص نحو 989.299 مليون جنيه لاستكمال أعمال البنية التحتية التى تقوم بها فى مشروع بادية، المُقام على مساحة 3000 فدان بغرب القاهرة، بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية، لإنشاء مدينة سكنية متكاملة، وخلال الربع الثانى من العام الحالى تم فتح باب الحجز والبيع بالوحدات السكنية.





وأوضحت الشركة أنها تنوى ضخ 150 مليون جنيه لزيادة استثماراتها فى مشروع بالم هيلز القاهرة الجديدة بشرق القاهرة على مساحة 100 فدان، عبر زيادة استثمارات القطاع التجارى وإنشاء مراكز تجارية ومدرسة دولية ومكاتب ومبان وناد اجتماعى على مساحة 100 فدان، كما تسعى لضخ 250 مليون جنيه لتطوير مشروع سكنى تجارى رغب القاهرة على مساحة 205 فدادين تطل على محور 26 يوليو، لكن الشركة أوضحت أنها تسعى لزيادة مساحة الأرض عبر المشاركة فى مزايدة، وفى حال عدم زيادة الأرض سيتم توجيه تلك السيولة للاستثمار فى أدوات الدخل الثابت.





وأكدت بالم هيلز أنها تعتزم ضخ 150 مليون جنيه لتطوير مشروع الكراون المقام على مساحة 190 فدانًا فى مدينة السادس من أكتوبر، والذى بلغت قيمة مبيعاته بنهاية النصف الاول من العام الحالى 907 ملايين جنيه.





وأوضحت بالم هيلز أن العائد المتوقع على استثمار تلك الأموال سيظهر فى تطوير الأعمال الإنشائية بالمشروعات، وزيادة مساهمة القطاع التجارى فى إيرادات الشركة.





وعينت بالم هيلز كلا من شركة سى آي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات فى الأوراق المالية، بمهامّ مدير الاكتتاب، بينما سيتولى مكتب معتوق بسيونى وحناوى للاستشارات المالية مهام المستشار القانونى للشركة فى الاكتتاب، فى حين سيتم تلقى الاكتتاب فى البنك العربى الأفريقى الدولى.





وسيتم فتح باب المشاركة فى اكتتاب زيادة رأسمال بالم هيلز فى الفترة من 17 أكتوبر المقبل إلى 15 نوفمبر المقبل، وتبلغ قيمة الاكتتاب 2.03 جنيه للسهم.





وأشارت بالم هيلز إلى أن قيمة القروض الإجمالية وصلت إلى 2.926 مليار جنيه بنهاية العام الماضى لصالح بنوك العربى الأفريقى بقيمة تقارب مليارى جنيه، الأهلى، البنك العربى.





يشار إلى أن بالم هيلز أعلنت، اليوم، موافقة مجلس الإدارة على العرض التمويلى المقدم من البنك العربي الأفريقي وبنك مصر لتمويل مشروع بالم باركس بنحو 485 مليون جنيه.



