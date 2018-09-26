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اقتصاد وأسواق
سهر الدماطي: لدينا إمكانية لضخ مليار جنيه لتمويل المصانع المتعثرة
الأربعاء 26 سبتمبر 2018 04:21 م
سهر الدماطى
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سهر الدماطى
أحمد اللاهونى
قالت سهر الدماطي، العضو المنتدب لشركة يونيون كابيتال للاستشارات المالية، إن شركتها مستعدة لضخ مليار جنيه تمويلات للمصانع المتعثرة، التي سيتقدم بها اتحاد الصناعات لها.
جاء ذلك خلال تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، على هامش توقيع برتوكول مشترك بين يوينون كابيتال، واتحاد الصناعات، بهدف مساعدة المؤسسات والشركات الصناعية والمصانع المتعثرة.
وأضافت الدماطي أن إطار عمل شركة يوينون كابيتال لتمويل المتعثرين يتضمن تمويل المصانع المتعثرة لدى اتحاد الصناعات مجموعة من الشركات المتوقفة التي ترغب في البيع أو دخول مستثمرين جدد للمساهمة في رأس المال العامل أو عمليات إحلال وتجديد الماكينات أو المساهمة في مبادرة البنك المركزي للمتعثرين.
وأوضحت أن الشركة تشترط في قبولها تمويل المتعثرين أن تكون المصانع قادرة على السداد للشركة فيما بعد، وأن يكون التمويل بناء على دراسات أعدها مركز تحديث الصناعة ووافق عليها اتحاد الصناعات.
ولم تحدد الدماطي آلية تحصيل الشركة لمستحقاتها من العملاء أو المصانع الذين تم تمويلهم.
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