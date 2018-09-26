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بورصة وشركات
مشتريات العرب والأجانب تصعد بالبورصة 1.7% بختام تعاملات الأربعاء
الأربعاء 26 سبتمبر 2018 04:40 م
ارتفاع البورصة المصرية
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بعد أسبوع دامي .. صعود جماعي لمؤشرات البورصة اليوم
ارتفاع البورصة المصرية
مصطفى طلعت:
اختتمت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، على ارتفاع جماعي ملحوظ وسط دعم شرائي من المستثمرين العرب والأجانب بالإضافة إلى المؤسسات المحلية.
وصعد مؤشر "egx30" الرئيسي 1.77% ليصل إلى 14612 نقطة، ومؤشر "egx70" للاسهم الصغيرة والمتوسطة 0.76% ليسجل 695 نقطة، ومؤشر "egx100" الأوسع نطاقا بنسبة 1.1% ليصل إلى مستوى 1781 نقطة.
وسجل السوق قيم تداولات قدرها 775.7 مليون جنيه على الاسهم فقط، وارتفع 114 سهماً مقيدا بينما هبط 28 ، واستقرت اسعار 41 سهمh من اجمالي 183 ورقة تم التداول عليها.
يذكر أن البورصة أنهت تعاملات أمس، على ارتفاع المؤشر الرئيسي 1.11 % ليسجل 14358.4 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.39% عند 690.5 نقطة، والمؤشر الأوسع نطاقا بنسبة 0.58 % ليصل إلى 1761.5 نقطة.
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