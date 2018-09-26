المركزي يُعلن الاسم التجاري لبطاقة الدفع الوطنية

البنك المركزى

سيد بدر:



أعلن البنك المركزي المصري، رسميًا، عن الاسم التجاري لبطاقة الدفع الوطنية التي ستنطلق نهاية العام الجاري، وتصبح متاحة للمواطنين.



وقال أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع نظم الدفع، إن اسم البطاقة الجديدة هو "ميزة"، مضيفًا أنه في الاجتماع الأخير للمجلس القومي للمدفوعات تم تسليم الرئيس عبد الفتاح السيسي أول بطاقة.



وأشار إلى أن البنك المركزي نجح في تطوير النظام الخاص بها خلال وقت قياسي مقابل فترة تصل إلى 3 سنوات للأنظمة المشابهة في الخارج، وحاليًا هناك تجارب على الكارت على عمليات السحب ببنك التعمير والإسكان وبمجرد إطلاقه سيكون كأي بطاقة خصم يتيح السحب والدفع والعمليات الأخرى.



وأضاف: 90% من عمليات الدفع الإلكتروني تتم داخل مصر لذلك فإن الكارت في البداية يركز على السوق المحلية، وندرس في الفترة الحالية الاستفادة منه في صرف الدعم النقدي والعيني.



وأكد أن إتاحة منظومة الدفعم على البطاقة الججديدة سيتيح لنا منظومة وطنية بتكلفة غير مرتفعة تساعدنا في تحقيق الشمول المالي، خاصة وأن بعض فئات التجار لا تستخدم الدفع الإلكتروني حاليًا بسبب ارتفاع تكلفة المنظومة، وحينما نطلق منظومة وطنية بأسعار مقبولة لا تؤثر على هامش الربح سيضمن لنا ضمن مزيد من التجار، وتزيد قاعدة المتعاملين في نظام الدفع الإلكتروني وتقلل من التعامل الكاش.