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بنـــوك
المركزي يسعى لإتاحة سحب الأموال من الــ ATM عبر الهاتف المحمول
الأربعاء 26 سبتمبر 2018 04:06 م
البنك المركزى المصرى
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سيد بدر
يعتزم البنك المركزي المصري، تطوير نظام ربط ماكينات الصراف الآلي 123 الذي تديره شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي ليتيح سحب الأموال بدون بطاقة.
وقال المهندس أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع نظم الدفع، إن المركزي يستهدف إتاحة السحب بدون بطاقة أو ما يسمى Cardless Cash Out ليصبح كل عميل لديه محفظة لهاتف المحمول قادر على السحب من خلال الماكينة بدون بطاقة.
وتمكن شبكة 123 العملاء من استخدام بطاقاتهم البنكية في أي ماكينة صراف آلي، حتى إن لم تكن تابعة للبنك وتربط بين أكثر من 4 آلاف ماكينة صراف آلي على مستوى القطاع المصرفي.
وأوضح وكيل محافظ البنك المركزي، في مائدة مستديرة ضمت عدد محدود من الصحفيين، أن شبكة الـ123 تأتي ضمن البنية التحتية لأسواق المال التي تشكل محورًا هامًا من محاور التحول نحو مجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد.
وأكد حسين، أن التطوير الجديد سيدعم انتشار محفظة الهاتف المحمول ويزيد من استخدامها لتلبية احتياجات المواطنين، ما يهدف إليه البنك المركزي خلال الفترة المقبلة.
ونوه إلى أن شركة بنوك مصر مسئولة عن بعض النظم التي تخدم المواطنين بشكل مباشر فيما يتعلق بدفع تحويل الأموال مثل نظام ACH أو غرفة المقاصة الإلكترونية، وهذا النظام سهل كثيرًا من عملية صرف مرتبات الشركات وأصبح بمقدور أي جهة أن تحول مرتبات موظفيها دون اشتراط أن يكون كلهم لديهم حسابات في ذات البنك، بجانب بعض الخدمات الأخرى.
إضافة إلى نظام جديد تم إطلاقه الفترة الماضية وهو التغشيل البيني بين محافظ الهاتف المحمول، ويسمح التحويل من محفظة إلى أخرى في بنك آخر أو شركة محمول أخرى.
البنك المركزى
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