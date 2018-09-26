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عقـــارات
جهاز المدينة: بيع 3 وحدات إدارية ببدر وسعر المتر يلامس 7 آلاف جنيه
الأربعاء 26 سبتمبر 2018 07:29 م
مدينة بدر
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مدينة بدر
محمود زكي
قال أحمد إبراهيم، نائب رئيس جهاز مدينة بدر، إنه تم بيع 3 وحدات إدارية بمنطقة الياسمينة بالحي الخامس بالمدينة من إجمالي 8 وحدات تم طرحها بالمزاد العلني.
وأضاف إبراهيم في تصريحاته لـ"المال" أن أعلى سعر للمتر الإداري للوحدات سجل 7 آلاف جنيه مقابل 6200 جنيه كأقل سُجل خلال المزاد الذي عقد بمقر جهاز المدينة.
وأوضح رئيس الجهاز أن الأسعار مناسبة بالنسبة للمنطقة المطروح بها الوحدات الإدارية مشيرًا إلى أن عدد السكان وكذلك موقع الوحدات العامل الأساسي في تحديد أسعار المتر بالمدينة ولكن بشكل عام ووفقًا لآخر مزاد فإن الأسعار مناسبة للغاية.
ولفت إلى أن الوحدات الإدارية التي تم بيعها تبلغ مساحتها 58 متر مربع لكل وحدة مشيرًا إلى أن الوحدات الأدارية ذات المساحات الكبيرة لم تلقى قبول عن الأفراد والتي تصل مساحتها إلى 86 متر مربع
يذكر إلى أنه تم تأجيل المزاد من قبل إذ أنه كان من المتوقع أن يتم عقده بداية الشهر الحالي
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