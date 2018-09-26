يونيون كابيتال تشارك البنوك فى مبادرة سداد أصل الدين للمتعثرين

البنوك العاملة فى السوق المحلية





أحمد اللاهونى



قالت سهر الدماطي، العضو المنتدب لشركة يونيون كابتال، إن شركتها اتفقت مع البنك المركزي لمشاركة المصارف المحلية في مبادرة سداد أصل الدين للمصانع المتعثرة.



وأطلق البنك المركزي، رسميا مبادرة أواخر شهر يونيو الماضي لتسوية المديونيات المتعثرة للشركات بأرصدة أقل من 10 ملايين جنيه، وكل مديونيات العملاء الأفراد غير شاملة أرصدة البطاقات الائتمانية وفقا لمركز هؤلاء العملاء في 31 ديسمبر 2017 سواء المتخذ أو غير المتخذ ضدهم إجراءات قضائية مع البنوك المشاركة في المبادرة.



وتشترط مبادرة المركزي على العميل سداد أصل المديونية بالكامل مقابل إسقاط جميع الفوائد المهمشة على أصل الدين، والتنازل عن الدعاوى القضائية المتبادلة بين العملاء والبنوك.



وأضافت أن هناك نحو 5300 مصنع متوقفة عن الانتاج نهائيا ولديهم مديونيات بالبنوك تصل إلى 12 مليار جنيه ليس لديهم قدرة على سدادها، ومن هنا ستقوم يونيون كابيتال بتمويل هؤلاء المتعثرين باجمالي أصل القرض أو جزء منه.