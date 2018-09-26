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اتصالات وتكنولوجيا
بروتوكول بين فوري وEG- Gate لتحسين صورة المنتجات المصرية
الأربعاء 26 سبتمبر 2018 03:45 م
فورى
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محمود جمال وسمية كمال
وقعت شركة فوري لحلول المدفوعات الالكترونية، اليوم الأربعاء، بروتوكول تعاون مع بوابة مصر للعالم الرقمية للتسويق والتجارة الالكترونية.
جاء ذلك على هامش القمة الأولى للتجارة الالكترونية، التي تنظمها شركة روبستا وترعاها جريدة "المال".
وقالت الدكتورة ميناس إبراهيم، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة إيجي جيت، إن الاتفاق يسهم في تحسين الصورة الذهنية للصناعات والمنتجات المصرية، وتسويق علامة الجودة للصناعات المصرية.
وتوفر الشركة دورات تدريبية حول إداره مواقع التسوق والتجارة الالكترونية بالشركات المسجلة على البوابة.
وأوضحت ميناس أن eggate هي إحدى الشركات التابعة لصندوق تحيا مصر، ومجلس إدارتها يضم ممثلين عن وزارات التجارة والصناعه والاتصالات والسياحة والآثار.
وأكد أشرف صبري، رئيس مجلس إدارة شركة فوري، أن البروتوكول يستهدف التسهيل على الأعضاء المشتركين علي بوابة مصر في تحصيل قيمة مبيعاتهم خلال أكثر من ٩٠ ألف نقطة بيع.
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