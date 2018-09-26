رئيس الوزراء يكلف بسرعة تنفيذ ازدواج طريق أسيوط - سوهاج

رئيس الوزراء مصطفي مدبولي

المال- خاص:



على هامش زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لمحافظة سوهاج اليوم، لمتابعة عدد من المشروعات التي تنفذها الحكومة،



كلف رئيس الوزراء وزير النقل بتفقد معدلات التنفيذ في مشروع ازدواج طريق أسيوط- سوهاج الصحراوي الشرقي.



وقام بجولة يرافقه اللواء وائل أمين نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، والمهندس علي عياد رئيس شركة النيل العامة لإنشاء الطرق، حيث يدخل الطريق ضمن المرحلة الثالثة من المشروع القومي للطرق، والذي يبلغ طوله 145 كم، وتبلغ تكلفته الإجمالية 1.138 مليار جنيه، ويشمل المشروع على ازدواج الطريق ليكون 2 حارة بكل اتجاه.



وصرح وزير النقل بأنه تم تقسيم العمل على ٦ شركات لسرعة الإنجاز، خاصة أن هذا الطريق يشهد تنفيذ أعمال ضخمة؛ حيث سيتم تنفيذ أعمال تكسير تقدر بـــ800 ألف متر مكعب حجارة، بالإضافة إلى أعمال تأمين سلامة المرور بالطريق نظرا لوجود العديد من المنحنيات بالطريق.



وأضاف أن هذا المشروع سيسهم في الحد من الحوادث على الطريق وتنمية حركة انتقال الافراد والبضائع وتعزيز السياحة بين صعيد مصر (أسيوط – سوهاج) وساحل البحر الأحمر (سفاجا - الغردقة)، كما سيسهم أيضا في تسهيل حركة الانتقال للمواطنين ونقل السلع الغذائية التى تعتمد عليها المناطق السياحية في البحر الأحمر، بالإضافة إلى المساهمة في تحقيق التنمية الشاملة في وسط الصعيد حيث سيتكامل هذا الطريق مع طريقي سفاجا – سوهاج وسفاجا – قنا اللذين تم تنفيذهما ضمن المرحلة الأولى من المشروع وهذا الطريق سيكون محور "سفاجا – سوهاج – أسيوط" المتقاطع مع طريق سفاجا – قنا، وتبلغ أطوال الطرق الثلاثة المكونة لهذا المحور 450 كم.