أوليكس: نساعد مصر للتواجد على خريطة التجارة الإلكترونية

محمود جمال وسمية كمال





قالت دينا جبران، المدير الإقليمي لشركة أوليكس مصر لخدمات الإعلانات المبوبة أونلاين، إن مصر من الأسواق المحورية في مجال التجارة الإلكترونية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.





وأضافت جبران، أن مصر تحتاج إلى المزيد من الإبداع في هذا المجال، فعلى سبيال المثال، يعتبر قطاع العقارات وصناعة السيارات من أبرز القطاعات الهامة للاستثمار في مجال التجارة الإلكترونية.





وأشارت إلى أنه يمكن من خلال منصة أوليكس التسويق للمشروعات العقارية للقطاعين العام والخاص.





وألمحت إلى أن منصة أوليكس لديها عدد كبير من البيانات عن العرض والطلب لسوق العقارات، الأمر الذي يساعدنا في معرفة احتياجات السوق المصرية في القطاع العقاري.





وأكدت أن قطاع صناعة السيارات من القطاعات الحيوية للاستثمار في التجارة الإلكترونية والتي يستطيع توفير الدولار للدولة بتقليل عملية الاستيراد، وأطلقوا مبادرة لشراء المستعمل عبر المنصة وتلقت إقبالًا كبير من العملاء.





ورحبت بإصدار أي تشريعات وقوانين في مجال التجارة الإلكترونية، والتي من شأنها تنظيم السوق.