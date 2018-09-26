جهاز الشروق: 16.8 ألف جنيه أعلى سعر للمتر الصناعي

منطقة صناعية روسية في مصر

محمود زكي



باع جهاز مدينة الشروق 13 قطعة أرض صناعية المزاد العلني بمنطقة الصناعات الصغيرة، وذلك بمساحات تتراوح بين 350 مترا مربعا إلى 370 مترا مربعا، حيث سجل أعلى سعر للمتر قيمة 16.8 ألف جنيه في حين سجل أقل سعر قيمة 9650 جنيها.



وقال المهندس شريف الشربيني، رئيس الجهاز، إن المزاد عقد بمقر الجهاز مطلع الأسبوع الماضي، إذ تم دفع ثلاثين ألف جنيه التأمين الابتدائي للمزاد عن كل قطعة.



وأشار رئيس جهاز المدينة أن سعر المتر بالنسبة للورش الصناعية مناسب جدًا مقارنة بآخر مزاد تم عقده بالمدينة، مشيرًا إلى أنه ببيع تلك القطع يكون قد انتهى بيع قطع الأراضي الصناعية الصغيرة بالمدينة.



وأضاف أنه يتم استكمال 25% من قيمة الراسي عليه المزاد عن كل قطعة، بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية و5% مجلس أمناء، وذلك فور رسو المزاد، مشيرًا إلى أنه يتم سداد باقي القيمة الكاملة للقطعة في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الرسو.



وأوضح أنه يمكن تقسيط قيمة الأرض على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة ثلاث سنوات محملة بالفوائد.