اتحاد الصناعات المصرية



أحمد اللاهونى



أكد الدكتور محمود سليمان رئيس لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات، أن 70% من المشكلات التى تواجه المصانع المتعثرة تعد مشاكل مالية وهو ما يتسبب في توقف المصانع كليا أو جزئيا.



وأشار خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي لتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة يونيون كابيتال للاستشارات المالية، إلى أن هناك احصائيات تشير إلى توقف 3500 مصنعا بشكل كلي و 7000 مصنع بشكل جزئي.



وذكر سليمان، أن الصناعة تعد قاطرة التنمية الاقتصادية حيث تمثل نحو 15% من معدل النمو للدول ،مشيرا إلى أن الاتحاد يضم نحو 60 ألف منشأة ويسعى إلى حل المشكلات التي تواجههم.



وأضاف أن ملف التعثر يعد من أهم الملفات التي تعمل عليه اللجنة والذي يمثل حجر عثرة أمام نجاح أي مبادرات تطلقها الدولة لتمويل القطاع الصناعي.



وأشار سليمان إلى أن توقيع مذكرة التفاهم مع يونيون كابيتال يعد خطوة هامة في سبيل إنقاذ لمصانع المتعثرة، حيث يستهدف تمويل تلك الشركات عبر تخطي مشكلة I-score والخاصة بالقوائم السلبية ولكن وفقا لقدره الشركة وان تكون مشكلة الحجب جزئيا.







