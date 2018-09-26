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سيــارات
8 علامات ترفض المشاركة فى باريس الدولى للسيارات
الأربعاء 26 سبتمبر 2018 03:34 م
صناعة معارض السيارات
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صناعة معارض السيارات
المال- خاص:
ذكرت مؤسسة KBB اﻷمريكية لأبحاث السيارات غياب 8 علامات تجارية عن المشاركة فى الدورة المقبلة من معرض باريس الدولى للسيارات، الذى يقام مرة كل عامين، والمقرر انطلاق فاعلياتها خلال الفترة من 2 وحتى 14 أكتوبر المقبل.
تغيب فورد، وفولفو، ونيسان، وإنفينيتى، وفولكس فاجن، وأستون مارتن، وبنتلى، ولامبورجينى عن الدورة المرتقبة لمعرض باريس الدولى.
قال تقرير صادر عن المؤسسة، إن مصنعى السيارات باتوا يواجهون أزمة حقيقة فى تبرير عدم مشاركتهم فى المعارض الدولية، على نطاق واسع خاصة مع رغبتهم فى تقليص النفقات، والتكاليف.
أشار التقرير إلى أن المصنعين بدأوا بالفعل فى التشكيك فى هذه المعارض، كأنشطة تسويقية تحقق عائدًا اقتصاديًا، لا سيما مع ارتفاع التكاليف، وتحكم منظمى المعرض فى الطرازات التى تظهر فى العروض الرئيسية للمعرض.
تابع: «اتجه عدد من مصنعى السيارات إلى فاعليات أخرى، بهدف إظهار مدى كفاءة وفاعلية وقوة الطرازات الجديدة، خاصة التى تُقدم للمرة الأولى».
توقع التقرير أن تهيمن سيارات الدفع الرباعى، والكروس أوفر، والكهربائية على فاعليات المعرض، مع ترقب مرسيدس كشف النقاب عن سياراتها الكهربائية الجديدة كليًا، EQC، والمنتمية لفئة SUVs.
من المنتظر أن تفصح بى إم دبليو عن الجيل الجديد من سياراتها الفئة الثالثة، وولكزس عن RC كوبية، وغيرها من الموديلات الأخرى.
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