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استثمار

IIF: سحر نصر تشارك فى مؤتمر القمة المالية بأبو ظبى

سحر نصر
سحر نصر
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سحر نصر


خالد بدر الدين

تعقد مؤسسة التمويل الدولية IIF التابعة للبنك الدولى مؤتمر القمة المالية لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط –مينا MENA –خلال يومى 6 و 7 نوفمبر المقبل، بإمارة أبوظبى بحضور سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.

وذكر موقع مؤسسة التمويل الدولية، أن هذه القمة المالية سيحضرها كبار صناع السياسيات والمدراء التنفيذيين للعديد من الشركات العالمية ونخبة من مستثمرين دوليين يهتمون بالقضابا الرئيسية فى منطقة مينا ومنها النظرة المستقبلية العالمية لها وأجواء الاستثمار وتطور التكنولوجيا المالية.

وأكد ولفجانج إنجل العضو المنتدب ورئيس ممثلى المؤسسة فى منطقة مينا إن المؤتمر سيركز على الاقتصاد العالمى ووقعات الأسواق والشكوك التى تعترى السياسات وسط الظروف الاقتصادية والمالية التى تتغير باستمرار حول العالم.

وستتناول جلسات المؤتمر المسار المتوقع للسياسات النقدية فى الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبى وتداعياتها على منطقة مينا وكذلك النتائج المرتقبة من الحرب التجارية والعقوبات الأمريكية و تدفقات رؤوس الأموال الخاصة و مخاطر تنفيذ عملية تصحيح ضخمة على أسواق الأسهم علاوة على ضعف الاقتصاد الكلى العالمى.

وتتناول أيضا جلسات المؤتمر التطورات التى يشهدها سوق البترول و التقلبات السعرية وتوقعات الأسعار فيما بعد الأجل القريب ومدى انخفاض الإنتاج بسبب العقوبات المفروضة على إيران وضعف الإنتاج من دول أخرى بسبب التوترات السياسية ومنها ليبيا وفنزويلا وكذلك التحديات والفرص التى تواجه البنوك فى منطقة مينا لاسيما إعادة الهيكلة فى سوريا والعراق.

ويركز المؤتمر أيضا على التحولات الجغرافية الاقتصادية فى آسيا والتى ستخلق فرصا لدول مينا لاسيما للتجارة الخارجية والاستثمارات بفضل مبادرة حزام واحد وطريق واحد التى تنفذها الصين بهدف تعزيز الترابط والتكامل بين مناطق جغرافية واسعة تتميز باحتمالات مرتفعة لتحقيق النمو الاقتصادى للدول الموجودة فيها.
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