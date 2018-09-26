نيسان تطرح BLAde GLider الكهربائية في أوتوماك فورميلا

أحمد عوض



عرضت شركة نيسان إيجيبت، طراز BLAde GLider الكهربائية، في معرض القاهرة الدولي للسيارات أوتوماك فورميلا.



وقال كوهي مايدا، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة نيسان موتور إيجيبت، إن شركته حرصت على عرض أحدث طرازات الصانع الياباني الكهربابية BLAde GLider، للوقوف على التطور التكنولوجي التي توصلت إليه نيسان العالمية.



وتأتي نيسان BLade GLider الكهربائية، التي تتسارع من 0 إلى 100 كم/ ساعة في غضون 5 ثواني، وتبلغ سرعتها القصوى 190 كم / ساعة.



وأشار مايدا، إلى أن الشركة العالمية حققت طفرة في المبيعات الكهرباية خاصة من طراز ليف بواقع 340 ألف وحدة خلال الفترة الماضية.



