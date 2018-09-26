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سيــارات
أبو غالى تطرح سـوبارو XV
الأربعاء 26 سبتمبر 2018 03:19 م
سوبارو Xv
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سوبارو Xv
تـقـدم مـجموعة أبــوغـالـى مــوتـورز الـوكيل الوحـيد لشركة سـوبـارو اليـابانيـة السياره سوبارو Subaru XV الجديده بأحدث تكنولوجيا وهو نظام Eyeshight والذى يعتبر من أحدث نظم الأمان فى العالم وهو نظام يساعد قائد السياره على القياده بصور أكثر راحه
وهو العين الثالثه لقائد السياره لمنع التصادم وتنبيه قائد السياره فى حاله عدم اتزان عجله القياده أو التعرض لأ شى مفاجاه على الطريق أثناء القياده حيث أن هذا النظام يقوم بالتنبيه والبدء فى المساعده للتحكم فى سرعه السياره وفى الحالات التى
يستلزم الأمر وقوف السياره يقوم هذا النظام بالقيام بذلك اتوماتيكيا لمنع حدوث أى خطر أثناء القياده .
قيادة سـوبارو متعة بفضل تكوينها الفريد حيث يتم تصميم كل موديلات سوبارو بشكل يؤمن راحـة بـالك ويمنحك القدرة على الاستمتاع.
جميع موديلات سوبارو تضم نظام الدفع المتناظر بالعجلات الأربعة Symmetrical AWDومحرك SUBARU BOXER Engine يقوم بتوزيع الطاقة على العجلات الأربعة جميعها فى نفس الوقت ويعمل بقوه جر اسـتثنائية لخلق استقرار وتحكم فى جميع الظروف
مما يخلق الثقة على الطريق بفضل تأمين قيادة ثابتة إضافة الى توازن واستقرار لا مثيل له. أنها علاقة تزيد من ثقتك وتكشف لك عن خـبرات جـديدة .
تكنولوجيا القيادة من سـوبارو
وتتضم جميع موديلات سوبارو والمصنعه بالكامل فى اليابان خامات عاليه الجوده والسياره XV Subaru التى حققط اعلى المبيعات فى فئه الكورس أوفر 1600 لكونها قيمتها أعلى بكثير من ثمنها وتعد أختيار أستثمارى أمثل .
التحكم فى ديناميكيات السياره VDC : يقوم نظام التحكم فى ديناميكيات السيارة والأساسى فى جميع موديلات سوباروبالعمل أوتوماتيكيا اذا انزلق أحد الأطارات أو تسببت القيادة السريعة بإخراج السيارة عن مسارها المقصود، يتم تعديل توزيع عزم دوران
الدفع الرباعى وقوة المحرك وفرامل كل من العجلات للمساعدة فى الحفاظ على السيارة فى مسارها وهذا يجعل التحكم أكير دقه .
التحكم يودى إلى الثقة، والاستقرار يخلق خفة حركة ممتعة مع سيارات سوبارو . تفاجئك قدرتها الفريدة
وذلك لتجميع كل وسائل الأمان الممكنة .
بفلسفة الامان والحماية فى سوبارو XV الحاصلةعلى جائزة الخمس نجوم فى الاداء والحماية تحول القيادة الى متعة بتحسين الأمان الفاعل وتجنب المخاطر بالالتزام باستعمال مواد عالية الجودة فى جميع الأجزاء التى تعمل لصالحك من دون توقف تبعث الشعور بالامان للوصول الى الثقة فى كل حركة .
نظام تعليق متطور : نظام التعليق باستخدام دعامات أمامية وممتصات صدمات خلفية ومقصات مزدوجة لتتمتع بتوازن ممتع.
وتتميز السيارةSubaru XV الرائعة بارتفاعهاعن الارض لتناسب الطرق المصرية حيث أنهاأعلى سيارة فى هذة الفئة بارتفاع قدرة 22 سم لأقل نقطة تلامس بالارض
وتوفر السياره سوبارو XV أعلى كفاءة لاستهلاك الوقود مع للحصول على العزم الاقصى للمحرك من عدد لفات أقل ومركز الثقل المنخفض من أجل القدرة السلاسة وعدم الاحساس بالاهتزاز أثناء القيادة .
خدمة ما بعد البيع
قامت مجموعة أبو غالى موتورز بزيادة حجم الاستثمارات لخدمات ما بعد البيع للسيارات سوبارو
وقد تم إعداد مركز لتوزيع قطع الغيار يسع لتخزين الحاويات مباشرا لتوفير الوقت. وتم اعدادة باستخدام تكنولوجيا سوبارو فى هذا الشأن مما ساهم فى زياده توافر قطع الغيار بأسعار منافسة جدا للسوق .
ومن المعروف أن أقل نسبة تكلفة تشغيل تتمتع بها سوبارو لمتانة قطع الغيار المستخدمة وجميع قطع الغيار يابانية %100.
مجموعه أبو غالى موتورز تقدم حلول التنقل المتكامله للعملاء فى السوق المصرى وبأعلى كفاءه ممكنه
حيث قامت بافتتاح أكبر مبنى متكامل لخدمات ما بعد البيع بالفرع الرئيسى ك 28 بطريق مصر الإسماعيلية، يضم أحدث الأجهزه والانشاءات التى تتيح للعميل قضاء وقت ممتع أثناء أتمام أعمال الصيانه المطلوبه وتوفير الامكانيات للاستمتاع بالوقت مع توافر كل وسائل الاتصالات والتى يمكن للعميل مباشره عمله أثناء هذا الوقت، استثمارا لوقته، ونظام الحجز المسبق يتيح للعميل تخطيط وقته بصوره فعاله بالاتصال مباشرة بالمسئول عن خدمه سيارته ومتابعته عن طريق وسائل الاتصال الحديثه لتذكره العميل بموعد الصيانات والحجز المباشر . لتقدم أعلى خدمه ممكنه وتوفيرا لوقت العميل .
وفى حاله رغبه العميل التنـقل لاى مكان أثنـاء عمل الصـيانه يمكنه اسـتخدام لنــدن كــاب المتوافر لدى مجموعه أبو غالى موتورز وبأسعار الخدمه العاديه ولكنه سوف يستمتع بخدمه VIP .
وفى حاله خدمه السمكره والدهان والتى يستخدم فيها أحدث الاجهزه الحديثه المستخدمه فى خطوط انتاج السيارات للوصول الى أعلا كفاءه فى الفينش وفى أقل وقت ممكن ويتطلب ترك السياره يمكن للعميل استخدام سيارات شركه سكست للايجار والموجود أيضا بنفس المكان بأسعار خاصه لعملاء ابو غالى موتورز.
وبذلك تحاول مجموعه أبو غالى موتورز تقديم حلول التنقل المتكامله بصوره يستحقها عميل أبو غالى موتورز .
وتخطط المجموعة لافتتاح مراكز خدمة معتمدة لتكون أقرب للعملاء دائما .
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