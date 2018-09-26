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متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

هيرميس للتخصيم: 46% نموًا متوقعًا بالقطاع‎

نشاط التخصيم
نشاط التخصيم
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منى عبدالبارى

تتوقع المجموعة المالية هيرميس للتخصيم، نموا للنشاط محليا نسبته 46% في ظل عدم تشبع السوق بشكل كامل.

وقالت فاطمة لطفي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لهيرميس للتخصيم في اجتماع بالصحفيين اليوم، إن سوق التخصيم المحلي مازال يتمتع بفرص قوية للنمو، فيظل عدم تشبعه بشكل كامل.
 

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