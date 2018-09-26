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بورصة وشركات
هيرميس للتخصيم: 46% نموًا متوقعًا بالقطاع
الأربعاء 26 سبتمبر 2018 03:16 م
نشاط التخصيم
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نشاط التخصيم
منى عبدالبارى
تتوقع المجموعة المالية هيرميس للتخصيم، نموا للنشاط محليا نسبته 46% في ظل عدم تشبع السوق بشكل كامل.
وقالت فاطمة لطفي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لهيرميس للتخصيم في اجتماع بالصحفيين اليوم، إن سوق التخصيم المحلي مازال يتمتع بفرص قوية للنمو، فيظل عدم تشبعه بشكل كامل.
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