نشاط التخصيم



منى عبدالبارى



تتوقع المجموعة المالية هيرميس للتخصيم، نموا للنشاط محليا نسبته 46% في ظل عدم تشبع السوق بشكل كامل.



وقالت فاطمة لطفي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لهيرميس للتخصيم في اجتماع بالصحفيين اليوم، إن سوق التخصيم المحلي مازال يتمتع بفرص قوية للنمو، فيظل عدم تشبعه بشكل كامل.





