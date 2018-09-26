يونيون كابيتال تستهدف تمويل 60 مصنعًا متعثرًا خلال عام

سهر الدماطي مؤتمر



أحمد اللاهونى



قالت سهر الدماطى العضو المنتدب لشركة يونيون كابيتال للاستشارات المالية، إن الشركة تستهدف تمويل نحو 50 إلى 60 مصنعا متعثرا خلال فترة البروتوكول الموقعة مع اتحاد الصناعات والتى تصل إلى سنة.



ووقع اتحاد الصناعات المصرية مذكرة تفاهم اليوم مع شركة يونيون كابيتال للاستشارات المالية بهدف مساعدة المؤسسات والشركات الصناعية أو المصانع المتعثرة أو تلك التي قد تكون مهددة بمواجهة التعثر أو التوقف، وذلك بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة وعدد من الهيئات والمؤسسات المعنية في الدولة.



ومثل اتحاد الصناعات المصرية في التوقيع الدكتور محمود سليمان، عضو مجلس الإدارة وهيئة المكتب و رئيــس لجنــة الاستثمار، ومثلت شركة يونيون كابيتال للإستشارات المالية سهر الدمـاطــــي، العضو المنتدب، وفي حضور الدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية.



