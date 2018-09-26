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سيــارات
%90 نموًا فى حجم واردات السيارات خلال 7 أشهر
الأربعاء 26 سبتمبر 2018 03:11 م
تخزين السيارات بالجمارك
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تخزين السيارات بالجمارك
شريف عيسى:
صعد حجم الإفراج الجمركى عن السيارات خلال فترة الشهور السبعة الأولى من العام الجارى، بنسبة %90، لتسجل 52 ألفًا و650 وحدة، مقابل 27 ألفًا، و727 سيارة مفرج عنها منفذ الإسكندرية الجمركى، خلال نفس الفترة من 2017.
وقفزت واردات مصر من السيارات خلال يوليو من هذا العام %120، لتسجل 9198 سيارة، مقابل 4187 وحدة تم استيرادها فى نفس الشهر من العام الماضى، وفقًا للإحصاءات الصادرة عن منفذ الإسكندرية الجمركى.
وشهدت واردات العلامات التجارية من السيارات نموًا خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يوليو، باستثناء نيسان، التى خفضت حصتها الاستيرادية بنسبة %0.4، لتسجل 2636 سيارة خلال هذا العام، مقابل 2646 وحدة خلال نفس الفترة من العام الماضى.
وحققت ميتسوبيشى، وجلورى، وسانج يونج، أعلى معدلات نمو من استيرادها من الطرازات خلال تلك الفترة، ونمت حصة ميتسوبيشى الاستيرادية من 9 سيارات خلال العام الماضى، إلى 3105 وحدات، بعد تقديمها لطرازين أكليبس كروس، وإكسبندر خلال الفترة الماضية، ليقفز ترتيبها من المركز 44 خلال العام الماضى، إلى المركز السادس.
كما نمت معدلات واردات سيارات جلوى خلال فترة الشهور السبعة الأولى من العام الجارى %1833، لتسجل 580 سيارة، فيما تمكنت سانج يونج من الإفراج عن 1328 سيارة على مدار تلك الفترة بنمو بلغ %1096.
وتمكنت «هيونداى» من إزاحة رينو عن صدارة العلامات التجارية الأكثر استيرادًا للسيارات خلال فترة الشهور السبعة الأولى من العام الجارى، بعد أن تمكنت من الأفراج عن 8545 سيارة، مقابل 3121 سيارة، بنمو فى حجم وارداتها من الطرازات %173.8.
وهبط ترتيب «رينو» فى القائمة لتستقر فى المركز الثانى بإجمالى 7951 سيارة خلال تلك الفترة، مقارنة بحجم وارداتها خلال العام الماضى، التى بلغت 4115 وحدة، بنمو %93.2.
وصعد ترتيب العلامة اليابانية «تويوتا« من المرتبة الخامسة خلال العام الماضى، إلى المركز الثالث فى قائمة العلامات التجارية الأعلى استيرادًا للسيارات بإجمالى 4014 سيارة خلال 2018، بنمو %66.1.
كما تمكنت كيا من اقتناص المركز الرابع لصالحها بعد أن كانت بالمركز السادس، بعد أن استطاعت الإفراج عن 3847 وحدة، مقابل 1609 سيارات، بنمو بلغ %139.1.
وهبط ترتيب أوبل مركزاً واحداً لتستقر بالمركز الخامس فى القائمة رغم نمو وارداتها من السيارات خلال فترة الشهور السبعة الأولى من العام الجارى %40.9، بإجمالى 3487 وحدة.
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