التضامن تشارك في مائدة مستديرة للقضاء على الفقر بجامعة أكسفورد البريطانية

الدكتورة غادة والي وزير التضامن الاجتماعي

المال ـ خاص:



شاركت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي، في أعمال مائدة مستديرة رفيعة المستوى، نظمتها جامعة أكسفورد البريطانية بالتعاون مع رئيس جمهورية بنما، في مبنى الأمم المتحدة بنيويورك، على هامش الدورة الثالثة والسبعين لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.



وأكدت والى، أن مصر منذ عدة سنوات تعتمد على بحث الدخل والإنفاق وخرائط الفقر متعدد الأبعاد والتي يتم تحديثها كل عامين، وتتعرف الحكومة من خلالها على الفجوات التنموية في الخدمات الأساسية وفى الدخل والتي تدخل ضمن مؤشراتها سنوات التعليم والبنية التحتية للمسكن، والحالة الصحية للأسرة والدخل والإنفاق، ولا تتعامل مصر مع الفقر على أنه فقر للدخل فقط.



وأشارت إلى أن الدولة المصرية تتعامل مع الفقر من خلال زيادة الاستثمارات الحكومية والخاصة، والتي أدت إلى خفض البطالة إلى أقل معدلاتها في آخر عشر سنوات، وانخفضت من 13% إلى 10%.



ولفتت إلى أن التدخلات تكون من خلال حزمة برامج حماية لدعم الغذاء والمسكن الريفي بتوصيل المياه النقية والصرف وتحسين البنية التحتية لمسكن الفقراء من خلال برنامج سكن كريم، وتقديم دعم نقدى مباشر لأسر غير القادرين على العمل أو ممن ليدهم أطفال وعمل غير منتظم من خلال برنامج تكافل وكرامة، والتعامل مع العشوائيات الخطرة وقضايا الإسكان الاجتماعي من خلال برنامج هو الأكبر من نوعه في العالم.



وأضافت أنه بالنسبة لمؤشر التعليم فقد اعتمدت مصر خطة لتطوير التعليم بخبرات دولية واستثمارات غير مسبوقة، وفى مجال الصحة فقد أصدرت الحكومة مؤخراً قانون التأمين الصحي الشامل ليضم جميع المواطنين.



وفى ختام كلمتها دعت والي جامعة أكسفورد ومنظمات الأمم المتحدة إلى دعم الجهود الوطنية لتطوير القدرات الإحصائية، وبناء القدرات البحثية والتعاون الفعال مع الأجهزة الوطنية مثل جهاز التعبئة العامة والإحصاء ومركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.



يشار إلى أن المائدة المستديرة ضمت كلا من كارلوس ناريلا رئيس بنما، وأخيم ستاينر رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، وخوان أورلاندو هرناندز رئيس هندوراس ونائب رئيس كوستاريكا وغادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي في مصر.