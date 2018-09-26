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استثمار
«2 كفاية» تنتهى من تطوير 34 عيادة أهلية لتنظيم الأسرة
الأربعاء 26 سبتمبر 2018 03:52 م
المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم السيدة غادة والي وزيرة التضامن الإجتماعي
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المال ـ خاص
انتهت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الأربعاء، من تطوير 34 عيادة أهلية لتنظيم الأسرة على مستوى عشر محافظات تستهدفهم خلال تنفيذها لمشروع "2 كفاية"، للحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل بواقع، (4 بالجيزة، و4 بالفيوم، و6 ببني سويف، وعيادتان بالمنيا، و3 بأسيوط، و3بسوهاج، و3 بقنا، و٤ بالأقصر، و4 بأسوان، وعيادة بالبحيرة".
وتأتي هذه الخطوة كمرحلة أولى لمحور تطوير البنية التحتية للعيادات الأهلية، علمًا بأن المرحلة الثانية ستستهدف تطوير 36 عيادة إضافية.
وحصر المشروع احتياجات هذه العيادات من خلال زيارات ميدانية مستندًا إلى معايير وزارة الصحة، والهدف من هذا المحور هو توفير خدمات تنظيم الأسرة في المناطق المحرومة من الخدمة، وأن نسبة الحاجات غير الملباه على مستوى الجمهورية بلغت 12.6 %.
ويخصص المشروع راتب مجزى لتوفير طبيبة وممرضة داخل كل عيادة لضمان استدامة وانتظام الخدمة داخل العيادات.
على جانب آخر، أطلق المشروع حملته الإعلامية التمهيدية لرفع الوعي وتعزيز مفهوم الأسرة الصغيرة في ٩ سبتمبر الماضي، وسيتم تنفيذ حملات طرق أبواب مكثفة بمعدل ٣٤٢٠٠٠ زيارة شهرياً للأسر المستهدفة وعددها ١١٤٨٨٦١ أسرة لديها 3 أطفال أو أقل، وتستند هذه الحملات إلى دليل تدريبي موحد به رسائل تعمل على تصحيح أهم المفاهيم المجتمعية المغلوطة التي تتسبب في كثرة الإنجاب.
وزارة التضامن الاجتماعي
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