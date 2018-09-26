أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

جلوبال ليس: نتفاوض على تمويلات بقيمة 500 مليون جنيه

هشام عبدالفتاح جلوبال ليس
هشام عبدالفتاح جلوبال ليس
أخبار متعلقة
small-img
جلوبال ليس تخطط لزيادة رأسمالها إلى 160مليون جنيه
small-img
جلوبال ليس تستهدف إبرام عقود جديدة بقيمة 500 مليون جنيه
small-img
"جلوبال ليس" تطلق شركة للتخصيم برأسمال 50 مليون جنيه
هشام عبدالفتاح جلوبال ليس

أحمد الدسوقي وسيد بدر

قال هشام عبدالفتاح، نائب الرئيس التنفيذي لشركة جلوبال ليس، إن شركته تتفاوض على تمويلات بقيمة بين 400 - 500 مليون جنيه.

وأشار عبدالفتاح، في تصريحات لـ"المال"، على هامش الجمعية المصرية للتخصيم، اليوم الأربعاء، إلى أن الشركة تتفاوض مع 4 بنوك للحصول على هذه التمويلات.
أسعار السيارات استراتيجية صناعة السيارات
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا