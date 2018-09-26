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بنـــوك
جلوبال ليس: نتفاوض على تمويلات بقيمة 500 مليون جنيه
الأربعاء 26 سبتمبر 2018 03:05 م
هشام عبدالفتاح جلوبال ليس
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هشام عبدالفتاح جلوبال ليس
أحمد الدسوقي وسيد بدر
قال هشام عبدالفتاح، نائب الرئيس التنفيذي لشركة جلوبال ليس، إن شركته تتفاوض على تمويلات بقيمة بين 400 - 500 مليون جنيه.
وأشار عبدالفتاح، في تصريحات لـ"المال"، على هامش الجمعية المصرية للتخصيم، اليوم الأربعاء، إلى أن الشركة تتفاوض مع 4 بنوك للحصول على هذه التمويلات.
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