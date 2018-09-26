جلوبال ليس: نتفاوض على تمويلات بقيمة 500 مليون جنيه

هشام عبدالفتاح جلوبال ليس

أحمد الدسوقي وسيد بدر



قال هشام عبدالفتاح، نائب الرئيس التنفيذي لشركة جلوبال ليس، إن شركته تتفاوض على تمويلات بقيمة بين 400 - 500 مليون جنيه.



وأشار عبدالفتاح، في تصريحات لـ"المال"، على هامش الجمعية المصرية للتخصيم، اليوم الأربعاء، إلى أن الشركة تتفاوض مع 4 بنوك للحصول على هذه التمويلات.