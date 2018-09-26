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سيــارات
هيمنة الصينية وSUV على أوتوماك – فورميلا
الأربعاء 26 سبتمبر 2018 02:56 م
أوتوماك فورميلا
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أوتوماك فورميلا
- أحمد يونس: مشاركة العلامات الفاخرة بقوة السمة المميزة هذا العام
- نادر نبيل: 3 أسباب وراء اهتمام الوكلاء بالطرزات الرياضية متعددة الأغراض
- حسن الدسوقى: عصر الكهربائية يبدأ مع افتتاح المعرض
- حسن سليمان: «بكين» تدعم وكلاءها لتسجيل حضور قوى
شريف عيسى:
توقع عدد من وكلاء وخبراء السيارات، سيطرة العلامات الصينية على فاعليات الدورة الخامسة والعشرين من معرض القاهرة الدولى للسيارات «أوتوماك – فورميلا»، والمقرر أن ينطلق فى الفترة من 26 وحتى 30 سبتمبر.
وأشاروا إلى أن اهتمام الوكلاء سينصب حول طرح أكبر قدر ممكن من الطرازات الرياضية متعددة الاستخدمات SUV، والتى باتت الاهتمام الأول للعملاء الراغبين فى شراء سيارة جديدة.
وأوضحوا أن تغير اهتمامات العملاء للسيارات SUV جاء بسبب قدرة تلك الفئة على الجمع بين المواصفات العائلية، والرياضية الشبابية، بالإضافة إلى ملاءمتها لطبيعة الطرق فى مصر، إلى جانب تقارب أسعارها من فئات السيارات الأخرى بعد التعويم.
وأضاف الخبراء ووكلاء السيارات أن الطرازات الرياضية متعددة الاستخدمات SUV، باتت اتجاهًا عالميًا مع تعاظم الطلب عليها عالميا.
وكانت وكالة فوكس 2 موف لأبحاث السيارات قد أعلنت فى وقت سابق عن اقتناص فئة السيارات الرياضية متعددة الأغراض حصة %34.4 من مبيعات السيارات الملاكى عالميا خلال النصف الأول من العام.
وأشارت الوكالة إلى أن إجمالى مبيعات السيارات SUV خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يونيو بلغت 16.1 مليون سيارة، بنمو %13، مقارنة بـ13.9 مليون خلال نفس الفترة من العام الماضي.
قال أحمد يونس، مدير قطاع أودى بـ«المصرية التجارية وأوتوموتيف«، وكلاء سيارات فولكس فاجن وأودى، إن ما يميز معرض أوتوماك فورميلا فى دورته الحالية مشاركة كل العلامات التجارية، خاصة الفاخرة، والتى غابت عن المعرض منذ ما يقرب من 3 دورات، فى إشارة إلى أودى، ومرسيدس، وبى إم دبليو، وجاكوار، ولاند روفر.
وأكد أن كل العلامات التجارية تمتلك العديد من الطرازات الجديدة والتى تسعى لكشف النقاب عنها خلال فاعليات المعرض، بما يمهد الطريق أمام دفع حركة مبيعاتها، والوصول لمستهدفاتها من المبيعات بالمحددة سلفًا مع الشركة العالمية الأم.
وأشار إلى أن معرض القاهرة الدولى للسيارات سيشهد تركيز الوكلاء على عرض العديد من الطرازات المنتمية لفئة السيارات الرياضية المتعددة الأغراض SUV، والتى باتت محل اهتمام العملاء الجدد المقبلين على الشراء، نظرًا لتناسبها مع طبيعة الطرق، علاوة عن تقارب أسعارها عقب قرار التعويم مع السيارات السيدان العائلية.
وتوقع يونس أن تشهد أيام المعرض تزايد فى معدلات اقبال المستهلكين من كافة فئات المجتمع على حجز موديلات 2019 من السيارات الرياضية المتعددة الإستخدمات SUV، بعد أن أثبتت قدرتها على الدمج بين فئة السيدان العائلية والشبابة.
وأضاف إلى أن اهتمام الشركة بالسيارات الرياضية المتعددة الإستخدمات SUV دفعها لإعادة طرح طراز Q2 بمحرك أصغر سعة 1000 سى سى، بقوة 116 حصان، الأمر الذى ساهم فى خفض أسعارها بنسبة تصل إلى %15، متكهنًا أن يسهم طرحها فى دعم حركة مبيعات العلامة التجارية الفاخرة خلال الفترة المقبلة.
وتجدر الإشارة إلى أن أودى ستكشف النقاب عن 3 سيارات جديدة خلال فاعليات المعرض وهم الجيل الثانى من أودى A7 سبورت باك، والمنتمية لفئة السيارات السيدان المتوسطة الحجم، A3 سيدان بمحرك 1000 سى سى، علاوة عن Q2.
وتستهدف المصرية التجارية وأوتومتيف الوصول بحجم مبيعاتها من أودى إلى ما يقرب من 1000 وحدة بنهاية العام الجارى.
وعن مدى تأثير العلامات الصينية فى المعرض، قال إنه من الدور الثالثة والعشرين للمعرض والتى اقيمت فى مارس من 2016، وشهد المعرض تواجدًا مكثفًا للعلامات الصينية، والتى باتت تحتل مكانة كبيرة بداخله، إلا أن تأثيرها فى السوق مازال محدودًا للغاية.
وعدد مدير قطاع أودى الأسباب وراء ضعف أداء العلامات الصينية رغم التواجد القوى لها بالمعرض، والتى من بينها تركز مصنعى السيارات على تقليد العديد من الموديلات الأوربية التى أثبتت نجاحها على الساحة العالمية والتى من أبرزها بورش كايين، وفولكس فاجن تيجوان، بالإضافة إلى ضعف حجم ورادات السيارات الصينية مما يجعل لهم وزن نسبى مقارنه بالمبيعات الإجمالية لسوق السيارات.
ومن جانبه، قال نادر نبيل، مدير قطاع سكودا بشركة كيان ايجيبت للتجارة والاستثمار، وكلاء سيارات سيات وسكودا، إن تركيز الوكلاء على السيارات الرياضية المتعددة الإستخدمات يأتى ضمن التوجه العالمى والذى يشهد تزايدًا فى اقبال المستهلكين على شراء تلك الفئة من السيارات.
وأوضح أن هناك العديد من العوامل التى ساهمت فى تركيز الوكلاء على تلك الفئة والتى من أبرزها ملائمة تلك الفئة من السيارات لطبيعة الطرق فى مصر، وتقارب أسعارها بعد تحرير أسعار الصرف من الفئات الأخرى من السيارات سواء السيدان أو العائلية.
وأشار إلى ان كيان ايجيبت ستكشف النقاب عن عن سيارتين تنتميان لتلك الفئة من السيارات وهما كودياك، وكاروك، عبر فئتين لكل منها، ضمن خطة كيان لرفع حصتها السوقية بعد انتقال الوكالة إليها، على أن يتم بدء عمليات التسليم لكلا الطرازين بداية العام المقبل.
ومن الجدير بالذكر أن كيان ايجيبت كانت تستهدف حصد حصة تصل إلى %2.5 من المبيعات الإجمالية لسوق السيارات خلال العام الأول من بدء عمليات بيع طرازات سكودا، وتقديم خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار والصيانة.
وأوضح أن السبب الحقيقى وراء تأخير تقديم السياراتين هو ضعف الإنتاج العلامة من قبل خطوط انتاج العلامة التشيكية، علاوة عن ارتفاع معدلات الطلب على كودياك، وكاروك فى منطقة الدول الأوربية.
وفى سياق متصل، قال حسن الدسوقى، رئيس مجلس إدارة درشال للصناعة، وكلاء سيارات DFM وDFLZ الكهربائية، إن عصر السيارات الكهربائية سيبدأ من الدورة الحالية لمعرض أوتوماك – فورميلا، فى ظل سعى العديد من الشركات لتقديم العديد من الطرازات الكهربائية، خاصة مع الإعفاءات الجمركية التى تتمتع بها.
وأشار إلى أن التخفيضات الجمركية التى باتت تتمتع بها السيارات الهجينة سيسمح بتوافرها بكميات أكبر، خاصة مع التخفيضات المرتقبة فى أسعارها.
ولفت اللواء حسن سليمان، رئيس مجلس إدارة الأمل لتصنيع السيارات، منتج سيارات «بى واى دي» و«لادا» و«كينج لونج»، إلى وجود دعم قوى من مصنعى السيارات الصينيين للوكلاء المحليين للمشاركة بقوة فى المعرض، الأمر الذى يمهد الطريق أمام هيمنة تلك العلامات التجارية على فاعليات أوتوماك – فورميلا.
وأضاف أن العروض الصينية تتركز بصفة كبيرة على السيارات الرياضية متعددة الاستخدمات SUV، خاصة مع رصد الوكلاء فرصا لإمكانية تصريف العديد من المخزون المتوافر لديها.
وأكد عدم مشاركة كل من «لادا» و«بى واى دي» بالمعرض، خاصة مع تمكن «الأمل» من بيع كامل إنتاجها، وعدم وجود سيارات يمكن تقديمها لعملاء المعرض، علاوة عن امتداد قوائم انتظار لمدة تصل إلى شهرين.
يذكر أن إجمالى العلامات التجارية الصينية المتوافرة فى السوق المحلية يصل إلى 16، وهي: بى واى دى، وإم جى، وبريليانس، وجاك، وجيلى، وسينوفا، وشنجان، وشيرى، وفاو، وهايما، وزوتى، ودومى، وكينيو، وجلورى، وكيوتن، وهاواتى.
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