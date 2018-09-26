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سيــارات
«المنصور - سكوب» تخطط لإنشاء 6 مراكز متكاملة لبيجو حتى نهاية 2019
الأربعاء 26 سبتمبر 2018 02:49 م
بيجو
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أحمد نبيل وشريف عيسى:
تخطط شركة المنصور للسيارات وسكوب الإماراتية، الوكيل بيجو فى مصر، افتتاح 6 مراكز متكاملة لصالح العلامة الفرنسية نهاية 2019، بنظام 3S، الذى يشمل صالة لعرض الطرازات، ومركز لخدمات ما بعد البيع والصيانة، ومنفذ لبيع قطع غيار بيجو الأصلية.
وقال خالد يوسف، الرئيس التنفيذى للشركة، فى تصريحات لـ«المال»، إن خطة الشركة تستهدف افتتاح 3 مراكز متكاملة فى الإسكندرية والقاهرة الكبرى، حتى نهاية العام الجارى، وافتتاح باقى المراكز نهاية العام المقبل، فى كل من القاهرة والدلتا.
وأشار يوسف إلى أن خطة الشركة تستهدف تحقيق أكبر انتشار للعلامة التجارية فى جميع أنحاء الجمهورية للحصول على حصة سوقية ملائمة لبيجو من إجمالى مبيعات السوق، موضحًا أن الشركة اعتمدت خلال الفترة الماضية 8 موزعين معتمدين للعلامة التجارية.
وبين أن الشركة تستهدف إضافة موزعين جدد لشبكتها بهدف دفع حركة مبيعاتها خلال العام الأول من إعادة تقديمها محلياً، تحت قيادة المنصور سكوب.
وأضاف أن المنصور وسكوب الإماراتية تسعى حاليًا لحل جميع المشكلات التى يعانى منها ملاك بيجو القدامى، واستكمال فترة الضمان المقررة من قبل شركة بيجو العالمية، وذلك بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك.
وأشار إلى أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بخفض الرسوم الجمركية على السيارات المدعومة بمحرك هجين، أو غاز، ينعكس بالإيجاب على الطرازات المتوفرة بالسوق المحلية، مؤكدًا بدء وجود طرازات من تلك الفئات سيكون خلال العام المقبل.
وكشف الرئيس التنفيذى للمنصور للسيارات وسكوب الإماراتية عن إجراء الشركة دراسة جادة مع شركة بيجو العالمية لبحث سبل طرح سيارة هجينة بالسوق المحلية خلال الفترة المقبلة.
وتوقع أن تشهد المبيعات الإجمالية لسوق السيارات نموًا نهاية العام الجارى بنسبة تصل إلى %15، الأمر الذى ينعكس بالإيجاب على حصص وكلاء ومستوردى السيارات بزيادة معدلات وارداتها من أنواع السيارات، لا سيما مع وجود تحسن فى مستويات البيع.
عن إمكانية تجميع إحدى طرازات بيجو محليًا، قال يوسف إن الموضوع قيد الدراسة، وأن المرحلة الحالية تركز الشركة فى زيادات صالات عرض بيجو، ومراكز الصيانة التابعة لها، توقع أن تشهد الدورة الحالية من معرض القاهرة الدولى للسيارات «أوتوماك – فورميلا» إقبالاً قويًا فى ظل مشاركة العلامات التجارية المتوافرة بالسوق المحلية.
تجدر الإشارة إلى أن المنصور للسيارات وسكوب الإماراتية تمكنت خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يوليو من استيراد 1439 سيارة بيجو، مقابل 214 وحدة تم الإفراج عنها خلال العام الماضى، بنمو بلغ %572، وفقًا للإحصائيات الصادرة عن منفذ الأسكندرية الجمركى.
وأظهرت البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، أن تمكنت بيجو من بيع 828 سيارة خلال فترة الشهور السبعة الأولى من العام الجارى، مقابل 341 وحدة خلال نفس الفترة من العام الماضى، بمعدل زيادة %142.3، لتقتنص حصة سوقية %2.5 من المبيعات الإجمالية لسوق السيارات.
وتمكنت المنصور سكوب من بيع 103 وحدات من بيجو 2008، فيما بلغت مبيعات طراز 301، ما يقرب من 386 وحدة، ووصلت مبيعات 3008 الجديدة كليًا 165 وحدة، أما بيجو 508 فسلمت 93 سيارة، وباعت 5008 الجديدة كليًا 81 مركبة.
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