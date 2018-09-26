البترول تستهدف توصيل الغاز إلى 30 ألف وحدة بالعياط

طارق الملا 2

عمر سالم



شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إطلاق أول شعلة غاز طبيعى لأول وحدة سكنية بمدينة العياط بمحافظة الجيزة بعد انتهاء قطاع البترول من تدفيع الغاز لأول مرة بالمدينة في إطار المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى لمختلف المناطق بمحافظات الجمهورية وإحلاله محل البوتاجاز، والذى يعطى الأولوية للتوصيل إلى أكبر عدد من المدن والمناطق حيث من المستهدف توصيل الغاز إلى حوالى 30 ألف وحدة سكنية بمركز ومدينة العياط وكافة القرى المحيطة بها.



وأكد الملا خلال متابعة سير العمل بمشروع توصيل الغاز إلى مدينة العياط أن نجاح قطاع البترول في إطلاق الغاز الطبيعى لأول مرة خلال العام المالى الحالي إلى العديد من مدن ومناطق الجمهورية يعتبر من أهم مؤشرات نجاح المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل لافتاً إلى أهمية المبادرة التي أطلقتها الوزارة لتقسيط تكلفة مساهمة المواطنين لتوصيل الغاز إلى وحداتهم السكنية على فاتورة الاستهلاك بواقع 30 جنيهاً شهرياً لمدة 6 سنوات بدون فوائد في المدن والمناطق الجديدة التي يصلها الغاز لأول مرة.



وأضاف الملا أن هذه المبادرة التي أطلقتها الوزارة تيسيراً على المواطنين في التعاقد على توصيل الغاز قد بدأت تؤتى بثمارها بعد زيادة معدل إقبال المواطنين على التعاقد في المناطق المستفيدة وتحفيز المزيد منهم على سرعة التعاقد والاستفادة من المبادرة خاصة مع جاهزية المناطق للتوصيل واتمام تنفيذ شبكات الغاز بها بواسطة شركات قطاع البترول.



وخلال الزيارة تفقد الوزير ومحافظ الجيزة أعمال توصيل الغاز لمدينة العياط واستمعا إلى شرح من المهندس فاروق مكرم عبيد رئيس شركة ماى جاس المنفذة للمشروع حيث أوضح أنه تم تنفيذ شبكات الغاز بطول 16 كم من مخرج محطة الصف حتى مدينة العياط وتم تنفيذ تعدية لنهر النيل خلال المسار بخلاف تنفيذ الشبكات داخل مدينة العياط لتوصيل الغاز لمنازلها ومنشآتها التجارية وكذلك القرى المحيطة بها والتي تشمل قرى طهما والمساندة وبمها والمتانية والجملة ومنشأة أبو العباس والسعودية وكفر شحاتة والعطف وبهبيت.



ووجه بسرعة التواصل مع المواطنين في مدينة العياط للتعاقد على توصيل الغاز لوحداتهم السكنية في أسرع وقت ممكن ضماناً لتعظيم وسرعة استفادة أهالى العياط من هذه الخدمة الحضارية والإجراء الميسر لتقسيط تكلفة التوصيل على فاتورة الاستهلاك.



ومن جانبه صرح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن مشروع توصيل الغاز لمدن ومراكز وقرى المحافظة يعد تحولاً مهماً فى الخدمات المقدمة للمواطنين بهدف التيسير عليهم و المساهمة فى احلال الغاز الطبيعى محل البوتاجاز ، مشيراً إلى التنسيق الكامل والمستمر مع وزارة البترول وشركاتها لسرعة تنفيذ هذا المشروع الحضارى المهم مؤكداً أن المحافظة تقدم كافة أوجه الدعم والمعاونة للإسراع بالتنفيذ وتوصيل شبكات الغاز الطبيعى .



كما تابع الوزير والمحافظ خلال الزيارة الموقف التنفيذي الحالي لتوصيل الغاز الطبيعى لمحافظة الجيزة، حيث أوضح المهندس مصطفى هلال نائب رئيس شركة إيجاس للتخطيط والمشروعات أنه تم توصيل الغاز إلى 5ر1 مليون وحدة سكنية بمدن ومراكز الجيزة ومن المخطط توصيله إلى 500 ألف وحدة سكنية أخرى خلال الخطة الخمسية 2018/2019 حتى 2022/2023 للوصول بعدد الوحدات السكنية التي يصلها الغاز بالمحافظة إلى 2 مليون وحدة سكنية، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ وتشغيل خمس محطات بالمحافظة لتخفيض الضغط والقياس.



جدير بالذكر أن عدد الوحدات السكنية التي تم توصيلها بالغاز الطبيعى على مستوى الجمهورية منذ بدء النشاط وحتى الآن بلغ نحو 9 مليون وحدة سكنية.







