توصيات مكتب الشرقاوي على إستراتيجية التجارة الالكترونية‎

التجارة الإلكترونية

محمود جمال وسمية كمال



أكد محمد عبد الجواد، الشريك المؤسس لمكتب الشرقاوي وسرحان للاستشارات القانونية، أن المكتب وضع مجموعة من التوصيات على إستراتيجية التجارة الالكترونية الصادرة عن وزارة الاتصالات في إبريل 2018.



وأوضح عبد الجواد، أن أولى هذه التوصيات يتعلق بتعديل قانون حماية المستهلك لأخذ المعاملات أونلاين بعين الاعتبار، ما حدث بالفعل، إضافة إلى سن قانون لحماية أمن المعلومات وتعديل قانون التوقيع الالكتروني رقم 15 لسنة 2014.



وأضاف أن من حق المشتري الحصول على رسالة بريد إلكتروني من البائع تحدد أسس العلاقة التجارية بين البائع والمشتري قبل وصول المنتج إلى منزل العميل.