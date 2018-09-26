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التضامن: تكليف الدفعة 91 من خريجى الجامعات لأداء الخدمة العامة
الأربعاء 26 سبتمبر 2018 03:07 م
الدكتورة غادة والي وزير التضامن الاجتماعي
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الدكتورة غادة والي وزير التضامن الاجتماعي
المال ـ خاص
أصدرت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، قراراً بتكليف دفعة جديدة من خريجي الجامعات من الجنسين ممن يتمتعون بالجنسية المصرية لأداء الخدمة العامة لمدة عام، وذلك اعتباراً من1/10/2018، حيث يتم تكليف الإناث من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور أول لعام 2018 كذلك الذكور ممن تقرر إعفائهم من الخدمة العسكرية بشرط مضى ثلاث سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب أيضاً من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور أول لعام 2018
وأوضحت والى أن الخدمة العامة هي أحد آليات العمل بالوزارة والتي تهدف إلى دمج الشباب بالمجتمع وخلق تفاعل مجتمعي أوسع لديهم نحو القضايا والاهتمامات المجتمعية كذلك تأهيلهم لخوض الحياة العملية مع إكسابهم مهارات جديدة يحتاجها سوق العمل، حيث تشمل مجالات التكليف العديد من المجالات ذات الصبغة التنموية.
وتشمل مجالات تكليف هذه الدفعة عدداً من الأنشطة الاجتماعية مثل النيابة العامة وقطاعات وزارة التضامن الاجتماعي والتي تشمل التأمينات الاجتماعية وتكافل وكرامة وأطفال بلا مأوى ورعاية الأيتام والأسر البديلة ورعاية المسنين وبنك ناصر ومحو الأمية والأسر المنتجة والتنمية وخدمات الطفولة الخدمات التعليمية ومجالات أخرى خاصة بالاحتياجات المحلية لكل محافظة.
يذكر أن الوزارة قامت مؤخراً بتكريم 48 مكلفا ومكلفة من جميع مديريات التضامن من الذين قاموا بجهد متميز في أداء الخدمة العامة بالمجالات القومية كمحو الأمية وتكافل وكرامة، كما تم تكريم 24 من العاملين المتميزين الذين اجتهدوا في متابعة عمل المكلفين وتنشيط العمل في مختلف المجالات.
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