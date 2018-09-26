مناورة للتعامل مع المفرقعات والحرائق بجراج شركة بميناء دمياط

محمود محسن



أجرت هيئة ميناء دمياط، تدريبًا عمليًا لإجراء عملية إخلاء بعد إكتشاف وجود جسم غريب، ونشوب حريق بمواد صلبة بأحد جراجات صيانة المعدات الخاصة بواحدة من كبرى الشركات العاملة.



يأتي ذلك في إطار المخطط التدريبي الخاص بهيئة ميناء دمياط للعام 2018-2019.



وبدأ التدريب بورود بلاغ لمركز العمليات وإدارة الأزمات بالهيئة يفيد باكتشاف جسم غريب بالجراج، وعلى الفور تم إبلاغ الجهات المعنية ممثلة في إدارة الحماية المدنية بشرطة الميناء وسيارات الإسعاف، إضافة إلى إدارة الأمن والسلامة والصحة المهنية بالهيئة.



وتم عمل كردون حول المنطقة والبدء في إخلاء العاملين ثم المعدات للكشف عن طبيعة الجسم الغريب، وفي هذه الأثناء نشب حريق محدود تم مجابهته والسيطرة عليه بواسطة فرق ومعدات الإطفاء الخاصة بالشركة، كما تعطل أحد الأوناش الخاصة أثناء إخلاء موقع الحريق، مما استدعى قطره عن طريق لودر للشركة في الحال.



وعقب ذلك تم فرض السيطرة الكاملة لفريق الحماية المدنية على الموقع لاستكمال إجراءات التأمين والتعامل بواسطة خبير المفرقعات.



وبعد انتهاء فعاليات التدريب تم إعلان انتهاء حالة الطوارئ، وعقد اجتماع ضم جميع المشاركين في التدريب لمراجعة الخطوات التي تمت والدروس المستفادة لتلافي أوجه القصور في أي موقف طارئ قد يحدث في المستقبل.



وخلص الإجتماع لعدة توصيات أهمها دعوة باقي الشركات العاملة بالميناء لإجراء تدريبات مشتركة مماثلة في أقرب فرصة لرفع كفاءتها للتأكد من جاهزيتها للتعامل الجماعي مع مثل هذه الأحداث حال وقوعها.