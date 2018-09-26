عمرو بدوي: فرض ضرائب على التجارة الالكترونية يتطلب دراسات وافية

عمرو بدوى

محمود جمال وسمية كمال



أكد الدكتور عمرو بدوي، نائب وزير المالية السابق لشئون التطوير المؤسسي، أن إقرار أي نوع من الضرائب على المعاملات التجارية أونلاين يتطلب وضع دراسات وافية عن التأثيرات المحتملة على القطاع، موضحًا أن من المعاملات الالكترونية في مصر لا يتعدي 2%.



وقال بدوي إنه يجب حساب الحصيلة المتوقعة من فرض ضرائب على النشاط، ويرجع توقيتها إلى وزارة المالية، مبينًا أن تكلفة تحصيل الضريبة نفسها قد تكون في أغلب الأحيان أعلى من قيمة الحصيلة نفسها.



وأضاف أن الدراسات يجب أن تحدد هوية المخاطبين بالضريبة لمنع هروب الاستثمارات من القطاع.