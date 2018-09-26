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اقتصاد وأسواق
إى فاينانس: زيادة رأس المال 150 مليون جنيه الربع الثانى
الأربعاء 26 سبتمبر 2018 02:27 م
لمهندس ابراهيم سرحان ، رئيس مجلس ادارة شركة اى فاينانس
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لمهندس ابراهيم سرحان ، رئيس مجلس ادارة شركة اى فاينانس
مها أبوودن
كشف المهندس ابراهيم سرحان رئيس مجلس ادارة شركة اى فاينانس أن مجلس ادارة الشركة وافق على زيادة رأس المال بنحو 150 مليون جنيه خلال الربع المقبل من العام الحالى.
وأكد سرحان خلال مؤتمر صحفى اليوم بمقر الشركة بالقرية الذكية أن رأسمال الشركة الحالى يبلغ ٣٢٥ مليون جنيه وحجم أعمالها يقترب من المليار جنيه.
وفى شأن آخر قال سرحان أن الحكومة تعمل حاليا عل تجهيز الاليات اللازمة لوقف سداد الرسوم الحكومية ومن بينها بحث امكانية الدفع الالكترونى لرسوم كل الخدمات بدءا من مطلع يناير المقبل بما فيها المدفوعات الصغيرة جدا أو وضع حد ادنى للمدفوعة التى تتم بالطرق الالكترونية.
قال رئيس شركة اى فاينانس أن الحكومة عملت بالشكل المتسارع خلال المرحلة الماضية للوصول الى الهدف الكبير وهو ميكنة كل المدفوعات حتى الوصول الى امكانية الدفع عبر الموبايل ايضا.
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