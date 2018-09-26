صور| وكيل سيات يكشف عن أرونا بأوتوماك فورميلا

وتستهدف كيان إيجيبت للتجارة والاستثمار بيع 1000 سيات بنهاية العام الحالى.





















شريف عيسىكشفت شركة كيان ايجيبت للتجارة والاستثمار، وكيل سيارات سيات فى مصر، اليوم، الأربعاء النقاب رسميا عن طراز أرونا، المنتمية لفئة السيارات الكروس أوفر، خلال فاعليات معرض القاهرة الدولى للسيارات "أوتوماك - فورميلا".وقدمت كيان أرونا الجديدة كليًا عبر ثلاث فئات وهى ريفرانس، وستايل، وFR الرياضية.وقال مصدر بالشركة إنها قررت فتح باب الحجز على أرونا الجديدة كليًا، على أن يتم بدء عمليات التسليم خلال الربع الأول من العام الحالى.وأشار إلى أن عرض أرونا خلال معرض أوتوماك - فورميلا جاء بهدف رصد توجهات العملاء ومحبى سيات تجاه السيارة الجديدة.