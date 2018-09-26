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سيـــاســة
حسين زين: ملتقى قادة الإعلام العربي فرصة حقيقية لتبادل الروئ
الأربعاء 26 سبتمبر 2018 02:13 م
حسين زين في اجتماع عربي إعلامي
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حسين زين في اجتماع عربي إعلامي
رحاب صبحى:
قال حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إن ملتقي الإعلام العربي فرصة حقيقية لتبادل الآراء والرؤى لمواجهة التحديات التى يشهدها الإعلام العربي وأهمها الحروب الإعلامية التى لم تشهدها منطقتنا من قبل، والتي تحتاج منا تفعيل التعاون الإعلامي العربي ومخاطبة الآخر بلغته.
وأعرب زين عن سعادته لمشاركته بالملتقى الذي يرعاه الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بدولة الإمارات العربية الشقيقة التى يجمعنا بها علاقات تاريخية قوية حكومة وشعباً فهى بحق بلدنا الثانى على مدى التاريخ.
وأضاف أنه ليس غربيا على دولة الإمارات اهتمامها وحرصها الدائم على مناقشة قضايانا العربية المختلفة، متمنيا مزيدا من النجاح والازدهار لمدينة الشارقة ولدولة الإمارات، فى ظل الحكم الواعي الرشيد المستنير لسمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظه الله.
وأوضح أن استضافة الشارقة لهذا الملتقى المهم تأتي انعكاساً لعمق العلاقات الإعلامية التي تربط الإعلاميين العرب وتعزيز التعاون الإعلامي العربي.
وعلى هامش الملتقي أجرى حسين زين لقاء مع الشيخ سلطان بن أحمد القاسمى رئيس مجلس الشارقة للإعلام وتبادل خلالها وجهات النظر حول مختلف القضايا الإعلامية والثقافية ومناقشة سبل تنشيط التعاون فى مختلف المجالات الإعلامية.
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