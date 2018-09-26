الاتصالات تدعو لحوار مجتمعى حول قانون حماية البيانات الشخصية

وزارة الاتصالات مصر



محمود جمال وسمية كمال



دعا الدكتور محمد حجازي، رئيس لجنه التشريعات والقوانين بوزاره الاتصالات، جميع العاملين بقطاع تكنولوجيا المعلومات ومنظمات المجتمع المدني الي جلسة حوار مجتمعي خلال أكتوبر المقبل حول مشروع قانون حمايه البيانات الشخصيه قبل اقراره.



وقال حجازى إن مجلس الدوله يعكف حاليا علي مراجعه بنود القانون قبل إرساله للبرلمان في دور الانعقاد المقبل.



علي صعيد آخر كشف رئيس لجنه التشريعات بالوزارة ان اللجنه المسئوله عن وضع اللائحه التنفيذيه الخاصه بقانون مكافحه الجريمه الالكترونيه اجتمعت أمس الثلاثاء لوضع ضمانات لحمايه الشركات الصغيرة والمتوسطة من بدء دخول القانون حيز التنفيذ بعد صدور اللائحه التنفيذيه.