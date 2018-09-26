اقتصادية القناة: 1.1 مليون طن زيادة فى حجم تداول ميناء الأدبية

ميناء الأدبية



نادية سلام



أعلن اللواء محفوظ طه نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الجنوبية، تحقيق ميناء الأدبية زيادة قدرها 1.1 مليون طن في البضائع العامة والصب الجاف، وكذلك الأعمال الجارية بالرصيف الجديد في ميناء السخنة، فضلاً عن تشغيل خط الإنتاج الثالث لمصنع جوشي واكتمال الطاقة الإنتاجية إلى 200 ألف طن والذي كان مستهدفاً تشغيله في 2022.



وعن البنية التحتية في المنطقة الجنوبية قال اللواء محفوظ طه، إن المنطقة تعمل في الانتهاء من محطة تحلية المياه بطاقة إنتاجية 100 ألف م3 فى اليوم وذلك بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وكذلك إنشاء محطة للصرف الصحي بطاقة 35 ألف م3 تبدأ بــــ10 ألف م3 حالياً طبقاً لاحتياجات المشروعات الموجودة بمنطقة العين السخنة.





