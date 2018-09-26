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جلوبال ليس تخطط لزيادة رأسمالها إلى 160مليون جنيه
الأربعاء 26 سبتمبر 2018 01:51 م
التأجير التمويلي
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أحمد الدسوقى وسيد بدر
قال هشام عبد الفتاح، نائب الرئيس التفيذى لشركة جلوبال ليس للتاجير التمويلى، إن الشركة تستهدف زيادة رأسمالها الى 160 مليون جنيه خلال الفترة المقبلة مقابل ١١٢.٥ مليون جنيه حاليا.
وأشار فى تصريح للمال على هامش مؤتمر الجمعية المصرية للتخصيم، الى أن الشركة دشنت مؤخراً شركة لادارة الاصول العقارية المملوكة لجلوبال ليس وبدأت عملها بالفعل.
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